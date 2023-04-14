Çağdaş Atan'a mesaj yağmuru! "Takımın başına geç"

Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor'da teknik direktörlük arayışları devam ediyor... Şu ana kadar en ciddi adaylardan biri Sergen Yalçın olmuştu. Fakat Yalçın, yapılan görüşmelerde şu anda takım çalıştırmak istemediğini belirtti. Bu süreçte Fatih Tekke ve Çağdaş Atan gibi isimler de gündeme gelirken, geçtiğimiz günlerde ibre Slaven Bilic'e dönmüştü. İngiltere'de son olarak Watford'u çalıştıran Hırvat teknik adam ile yapılan görüşmelerde arada bazı pürüzler çıktığı öğrenildi.

Bordo-Mavililer’in de bu doğrultuda hemen diğer adaylara yöneldiği ve Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo ile temasa geçtiği bildirildi. İtalyan teknik adam ile yapılan görüşmelerin menajeri aracılığıyla başlatıldığı bilgisine ulaşıldı. 43 yaşındaki çalıştırıcının ilk etapta Fırtına'ya olumlu baktığı gelen haberler arasında yer alıyor. Pirlo'nun, Karagümrük'le olan kontratı ise sezon sonunda bitiyor.

Fanatik'teki habere göre, Süper Lig'de bu sezon çok iyi bir performans gösteren Kayserispor'un bu başarısındaki en büyük pay sahiplerinin başında gelen teknik direktör Çağdaş Atan, Trabzonspor taraftarları tarafından sosyal medyada adeta mesaj yağmuruna tutuluyor. Bordo-Mavili futbolseverlerin bir kısmı, Atan'ı takımın başında görmeyi çok istiyor ve bu doğrultuda da deneyimli çalıştırıcının sosyal medya hesaplarından, Trabzon'a gelmesi yönünde kendisine mesaj gönderiyorlar.