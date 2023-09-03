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Spor Çağdaş Atan: Savaşmaya devam ediyoruz
Spor

Çağdaş Atan: Savaşmaya devam ediyoruz

Yeniakit Publisher
2023-09-03 02:16:00 -
Çağdaş Atan: Savaşmaya devam ediyoruz

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 'Mücadeleyi beraberlikle bitirdik. 1,5 puan ortalamasıyla devam edip ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Savaşmaya devam ediyoruz. Kolay pes etmeyeceğiz.' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, ligi en iyi yerde bitirmek için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Atan, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, deplasmanda iyi bir mücadele ortaya koyduklarını dile getirdi.

Karşılaşmada yakaladıkları gol şanslarını değerlendiremediklerini belirten Atan, forma şansı verdiği genç oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutladı.

Ligin dördüncü haftasında 6 puana ulaştıklarını anımsatan Atan, "İlk yarı çok iyi oyun oynadık. İkinci yarı da çok iyi mücadele edebildik. Rakibimize çok fazla net pozisyon vermedik. Mücadeleyi beraberlikle bitirdik. 1,5 puan ortalamasıyla devam edip ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Savaşmaya devam ediyoruz. Kolay pes etmeyeceğiz." diye konuştu.
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