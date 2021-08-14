Çağ atlatan projelerin mimarı

Bugün, Türk siyasetine yön veren ve ülkemizi devler ligine çıkartan AK Parti’nin 20. kuruluş yıl dönümü. “Erdemliler Hareketi” ile 2001 yılında siyaset sahnesindeki yerini alan AK Parti, iç ve dış odakların bütün engelleme girişimlerine rağmen onlarca reforma ve prestij projelere imza attı. Kurulduğu günden bugüne kadar girdiği 17 seçimin hepsini birinci olarak bitiren AK Parti; köprüler, hava yolları, nükleer santraller, şehir hastaneleri, hava limanları, organize sanayi sitelerini hayata geçirdi. İç siyasette başörtüsü problemini çözen, Kur’an Kursu yasaklarına son veren AK Parti, kumpasları, darbe girişimlerini, e-muhtıraları, sokak eylemlerini de boşa çıkardı. Yine bu dönemde Mavi Vatan tezi hayata geçirilirken, Kuzey Kıbrıs’ta 35 yıldır kapalı olan Maraş bölgesi turizme kazandırıldı. Azerbaycan’a verilen destekle Karabağ’daki Ermeni işgali sona erdirilirken, Afrika kıtası başta olmak üzere mazlum milletlere el uzatıldı. 86 yıldır kapalı kalan Ayasofya’yı yeniden ibadete açan AK Parti, ilk günkü aşkla hizmet etmeye devam ediyor.



14 Ağustos 2001’de kurulduktan sonra girdiği 3 Kasım 2002 seçimlerinde tek başına iktidar olan AK Parti o günden bugüne kadar girdiği her seçimde tartışmasız birinci parti çıktı. Milletin teveccühünü kazanan Erdoğan liderliğindeki AK Parti, bu güvenin karşılığını ise hiçbir zaman boşa çıkarmadı. Girdiği ilk yerel seçim olan 2004 mahalli idareler seçimlerinde de yüzde 41,7’lik oy oranıyla sandıktan birinci parti çıkan AK Parti, 11’i büyükşehir olmak üzere 1950 belediyeyi kazandı. 2007’deki genel seçimlerde yüzde 46,58’lik oy oranına ulaşan AK Parti, 80 ilden milletvekili çıkarmayı başardı ve tek başına iktidar oldu. AK Parti, 2009’da yapılan yerel seçimlerde de yine en fazla oyu toplayarak 10 büyükşehir belediyesi ile 1442 belediyeyi yönetme yetkisini vatandaştan aldı. 2011 genel seçimlerinde de geleneği bozmayan AK Parti, yüzde 49,53’lük oy oranının ardından kurulan 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

Her seçimde zaferle çıktı

Türkiye’nin doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018’deki seçimde de yüzde 52,38 oy alarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan, AK Parti’nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde bin 414 oyla geçerli oyların tamamını alarak, 998 gün sonra kurucusu olduğu partiye yeniden Genel Başkan seçildi. 24 Haziran seçimlerinde de yüzde 52,38 oy alan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinden yüzde 44,33 oy oranıyla yine birinci parti olarak çıktı.

Provokasyonlarla engellemek istediler

AK Parti’nin bu eşsiz başarısı şer odaklarını ise rahatsız etti. Ankara’da 17 Mayıs 2006’da Danıştay binasında Alparslan Arslan’ın gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, Danıştay 2. Dairesi üyesi Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybederken aralarında Daire Başkanı Mustafa Birden’in de yer aldığı 4 üye ise yaralandı. Aleni bir kumpas alan hain saldırıdan hükümeti sorumlu tutanlar, sokak hareketleri başlatmak istedi. Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanını seçmek için 27 Nisan 2007’de toplanan TBMM Genel Kurulunda, tek aday olarak seçime giren Abdullah Gül, oylamaya katılan 361 milletvekilinin 357’sinin oyunu almasına rağmen, ilk turda seçilmek için gerekli 367 sayısını bulamadı. Cumhuriyet Halk Partisi, 367’nin sadece karar yeter sayısı değil, aynı zamanda toplantı yeter sayısı olduğu iddiasıyla Meclis’te yapılan ilk tur oylama işleminin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesine başvurdu. AYM, CHP’nin yaptığı başvuruyu kabul ederek Türkiye’yi yeni bir krizin eşiğine getirdi. Türk demokrasi tarihine “e-muhtıra” olarak geçen 27 Nisan bildirisi de Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi milli iradeyi hedef alan bir girişim olarak akıllarda kaldı.



AK Parti’yi iktidardan uzaklaştırmak için Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 71 kişiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesi ile partinin kapatılmasını içeren iddianame, 14 Mart 2008’de Anayasa Mahkemesine sunuldu. AK Parti’yi yıpratmak için peşi sıra kumpaslarda devreye alındı. Dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya tarafından MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın da aralarında bulunduğu istihbarat görevlilerinin 7 Şubat 2012’de ifadeye çağrılmasıyla başlayan kriz, siyasi iktidarın olaya müdahalesiyle son buldu. Taksim Meydanı’ndaki Gezi Parkı’nda Topçu Kışlası’nın yeniden inşa edilmesi amacıyla 2013’te Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sökülen bazı ağaçların başka yerlere nakledilmek istenmesi üzerine başlayan ve yaklaşık 50 milyar dolar maliyeti olan eylemler, Erdoğan’ın kararlı duruşuyla nihayete erdirildi.

Kumpaslar ve darbeler

Dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcısı FETÖ firarisi Celal Kara tarafından 17 Aralık 2013’te bazı bakan çocukları, iş adamları ve banka genel müdürlerinin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında açılan soruşturma, Türkiye için önemli dönüm noktalarından biri oldu. Soruşturmanın ikinci dalgası ise 25 Aralık 2013’te dönemin İstanbul Cumhuriyet savcısı, bir başka FETÖ firarisi Muammer Akkaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmak istemesiyle yaşandı. FETÖ’nün, Türkiye tarihinin en kanlı darbe girişimi olarak tarihe geçen hain projesi, 15 Temmuz gecesi örgütün, TSK’daki üniformalı teröristleri aracılığıyla hayata geçirildi.

Ayasofya ibadete açıldı

20 yıllık başarı öyküsünde yakın dönemde hafızalarda kalan en önemli adım Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması oldu. 86 yıl aradan sonra Ayasofya, Başkan Erdoğan’ın imzasıyla inanan yüreklerle buluştu. 30 yıldır Karabağ’da devam eden Ermeni işgali AK Parti’nin Azerbaycan’a verdiği destekle sonlandırıldı. Mavi Vatan tezi ilk defa sahaya sürülürken, Doğu Akdeniz ve Ege’deki kıta sahanlığı hakkımız sonuna kadar müdafaa edildi. Teknolojik anlamda da geri kalmayan AK Parti, Mersin Nükleer Santrali’ni hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Köprüler, yollar, barajlar

AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar hizmetlerine kesintisiz devam etti. Başörtüsü problemini kaldıran ve kamuda tesettür yasağını da sonlandıran AK Parti, Müslümanların üvey evlat muamelesi gördüğü bir döneme son verdi. Her bir vatandaşın yaşam tarzı ne olursa olsun garanti altına alınırken, insan haklarının gelişmesi noktasında reformlar hayata geçirildi. AK Parti ilk olarak çökme noktasına gelen sağlık hizmetlerini ayağa kaldırdı. Bununla da yetinmeyen Erdoğan iktidarları 17 farklı ilimizde şehir hastanelerini hayata geçirdi. Şehir hastanelerinin kritik önemi koronavirüs pandemisi döneminde gözler önüne serildi. Yurdun dört bir tarafını oto yollarla ören AK Parti, 60’a yakın havalimanı yaptı. İstanbul’a yapılan İstanbul Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli ve Yavuzsultan Selim Han Köprüsü ve daha nice eserler, Türkiye’yi de kalkındırdı. Sosyal devlet anlayışını geliştiren AK Parti, tek bir mazlumun bile sahipsiz kalmamasını sağladı. Deprem, yangın ve sel gibi felaketlerde anında refleks gösteren AK Parti vatandaşlarımızı mağdur etmedi. TOKİ binalarıyla dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapan AK Parti, üniversite öğrencilerine yönelik burs miktarlarını da artırdı. Eğitim sistemine önem veren AK Parti, ülkenin her iline üniversite açarak fırsat eşitliğini de sağladı.

Başkan Erdoğan afet bölgesinde! 'Ne gerekiyorsa yapacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın, Kastamonu ve Sinop’ta meydana gelen sel ve su baskınları sonrası incelemelerde bulunmak üzere Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine geldi. Erdoğan, Bozkurt Yeni Camii’nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cuma namazı sonrası halka hitap etti. “Batı Karadeniz’de sel felaketlerinin yaşandığını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: “Kastamonu ve çevresindeki illerimizde yaşanan felaketlerde hayatını kaybeden, zarar gören vatandaşlarımızın üzüntüsü, milletimizin ortak üzüntüsüdür. Devlet olarak tüm imkanlarımızla felaketin ilk anından itibaren sizlerle beraberiz. İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, hep birlikte bölgede şu anda çalışmaları sürdürüyoruz. AFAD başta olmak üzere Kızılayımızla birlikte yine bütün araç gereçleri ile buradayız. Aşından yemeğine ne gerekiyorsa hepsini yaptık, yapıyoruz yapacağız. Halihazırda 4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 insansız hava aracı, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinesi ve diğer pek çok araç gereç şu anda sahada faaliyet gösteriyor.”

Hasar tespit çalışmaları

Erdoğan, hasar tespit çalışmalarının üç ilde 120 ayrı ekiple yürütüldüğüne dikkati çekerek, “Kredi desteğinden vergi ertelemelerine kadar tüm acil tedbirleri devreye almış durumdayız. Her bir hizmet alanı ile ilgili ekiplerimizi sel felaketlerinden etkilenen bölgelerde kesintisiz görev yapmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarımız da bu çalışmalara katılmıştır. Kurumlarımıza ilk etapta ihtiyaçları olan ödenekler hemen gönderilmiştir. Bölgedeki diğer iller de teyakkuz durumuna geçirilmiştir” dedi.

Selden etkilenen yerler ‘Afet Bölgesi’ ilan edildi

Sel felaketinde evleri yıkılan vatandaşları yeni yuvalarına kavuşturmak için kolları sıvadıklarını da anlatan Erdoğan, “Aynı şekilde sel sebebiyle vatandaşlarımızın zararlarının telafisi için çalışmalara başladık. Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek güce, imkana, kararlılığa sahiptir, bundan endişeniz olmasın. Bugüne kadar depremden sele ve yangına kadar yaşamış olduğumuz her hadisede Türkiye’de hiç kimsenin sahipsiz olmadığını hamdolsun dosta düşmana gösterdik. Bu arada diğer afet bölgelerinde de ifade ettiğim gibi burada da yine aynısını söylüyorum. Genel Hayata Etkili Afet bölgesi olarak burayı da aynı şekilde ilan ediyoruz. Kastamonu, Bartın, Sinop” açıklamasında bulundu.

Erdoğan cenaze törenine katıldı

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde, hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu’da selde yaşamını yitiren Fatih Keşaplı’nın cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, “Böyle bir sel afeti ve bunun neticesinde Fatih kardeşimizi hakka uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Benim de Fatih’le ilgili arkadaşlardan aldığım teskiyeler onun ne denli samimi olduğunu öğrendim. Rabbim yardımcımız olsun” dedi.