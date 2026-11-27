Salgın kontrolden çıktı: 5 bin 904 kişi hayatını kaybetti!
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola sangını 8 eyalete yayılırken hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 904 kişiye ulaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola sangını 8 eyalete yayılırken hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 904 kişiye ulaştı.
ongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Ebola salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre, Ebola salgınında 12 bin 21 doğrulanmış vaka tespit edilirken, 5 bin 904 kişi hayatını kaybetti.
Çatışmalar ve halkın salgınla mücadele çalışmalarına yönelik tepkiler nedeniyle virüs, mayısta tek bir eyalette görülürken şu ana kadar başta Ituri, Kuzey-Kivu, Güney-Kivu olmak üzere 8 eyalete yayıldı.
AFRİKA'DA BİNLERCE CAN KAYBINA NEDEN OLDU Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku bölgesinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti. Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı.
Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2016 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü. KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.
Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.
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