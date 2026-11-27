Sürücüsünü asla yolda bırakmayan en güvenilir 10 otomobil açıklandı! Zirvedeki model herkesi ters köşe yaptı
MotorEasy iş birliğiyle dünya genelinde 30 farklı markaya ait 227 otomobil modelinin arıza sıklığı, onarım maliyeti ve yolda kalma oranları incelenerek en güvenilir 10 model belirlendi. Gerçek kullanıcı deneyimleri ve servis kayıtlarına dayanan araştırmada zirveyi Hyundai i10 alırken, ikinci sırada Hyundai Santa Fe ve üçüncü sırada Kia EV3 yer aldı. İlk 10 listesinde ayrıca Toyota GR Yaris, Toyota Aygo X, Vauxhall Grandland, Toyota RAV4, Mini Hatchback, Volkswagen T-Roc ve Porsche Macan modelleri sıralandı.