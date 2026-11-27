Otomobil dünyasında sürücülerin en çok dikkat ettiği sağlamlık ve arıza oranları geniş çaplı bir araştırmayla değerlendirildi. Uzmanlar, farklı segmentlerde yer alan yüzlerce aracın uzun dönem kullanım verilerini analiz etti. Yapılan ölçümler sonucunda en yüksek dayanıklılık puanına ulaşan modeller belirlendi. Araştırma sürecinde doğrudan araç sahiplerinin gerçek kullanım deneyimleri ve resmi servis kayıtları esas alındı. Arıza sıklığı, onarım maliyetleri ve aracın yolda kalma oranları puanlama sistemine dahil edildi. Tüm bu kriterlerden en yüksek notu alan araçlar sıralamaya girmeye hak kazandı. Değerlendirme sonuçlarına göre Asya ve Avrupa menşeli üreticilerin modelleri ilk 10 sırayı paylaştı. Özellikle şehir içi kullanıma uygun kompakt modeller ile SUV sınıfındaki araçların listede ağırlıkta olduğu görüldü. Zirve sıralarında yer alan araçlar, düşük arıza oranlarıyla öne çıktı. Dünya genelinde yapılan çalışma sonucunda en güvenilir seçilen 10 otomobil şu şekilde sıralandı: