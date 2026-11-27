Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 5. haftası dün gece oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Beşiktaş, Gürcistan'da karşılaştığı İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 yendi. Hapoel Beer-Sheva'nın golü, Javon East'ten geldi. Siyah-beyazlılar, ligde 5 hafta sonunda 10 puana ulaştı.

Bournemouth, Celta Vigo'yu deplasmanda Alvaro Rodriguez ve Rayan'ın golleriyle 2-1'lik skorla geçerek 5'te 5 yaptı. Iago Aspas'ın golü, ev sahibi ekip için yeterli olmadı.

Benfica'yı ağırlayan Viktoria Plzen, Patrik Hrosovsky, Prince Adu ve Christophe Kabongo'nun (2) golleriyle 4-0 kazanarak günün sürpriz sonuçlarından birine imza attı.

Olympiakos deplasmanında 2-0 geriye düşen Milan ise 4-2 galip gelmeyi başardı. Olympiakos'un gollerini Mike Maignan (kendi kalesine) ve Jota Silva, Milan'ın gollerini ise Omari Hutchinson, Alphadjo Cisse, Christian Pulisic ve Diego Moreira kaydetti.

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın görev yaptığı Hoffenheim, sahasında Sturm Graz'ı Adam Hlozek, Bambase Conte ve Max Moerstedt'in attığı gollerle 3-1 yendi. Konuk ekibin golünü Oumar Diakite attı. Ozan Kabak, mücadelede 90 dakika görev aldı.

Omonia'yı ağırlayan Juventus ise 1-0 geriye düştüğü maçta Andrea Cambiaso, Jeff Ekhator, Francisco Conceiçao ve Jeremie Boga'nın golleriyle 4-1 galip geldi. Konuk takımın golü, Lubomir Satka'dan geldi. Juventus'ta milli futbolcu Zeki Çelik, ikinci devrede oyuna girdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva (İsrail): 2-1

Celta Vigo (İspanya)-Bournemouth (İngiltere): 1-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2

Olimpik Marsilya (Fransa)-Levski Sofya (Bulgaristan): 1-0

Olympiakos (Yunanistan)-Milan (İtalya): 2-4

Salzburg (Avusturya)-Ararat Armenia (Ermenistan): 2-0

Union Saint Gilloise (Belçika)-Lech Poznan (Polonya): 2-2

Viktoria Plzen (Çekya)-Benfica (Portekiz): 4-0

Crystal Palace (İngiltere)-Real Sociedad (İspanya): 2-1

Ferencvaros (Macaristan)-Celje (Slovenya): 0-0

Hoffenheim (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya): 3-1

Juventus (İtalya)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 4-1

Olimpik Lyon (Fransa)-Lilleström (Norveç): 0-0

NEC Nijmegen (Hollanda)-Rennes (Fransa): 3-1

OFI (Yunanistan)-Anderlecht (Belçika): 1-

Sparta Prag (Çekya)-AZ Alkmaar (Hollanda): 2-4

Sunderland (İngiltere)-Jagiellonia (Polonya): 1-1

Torreense (Portekiz)-Celtic (İskoçya): 1-2

BOURNEMOUTH ZİRVEDE

Ligde 5'te 5 yapan İngiltere ekibi Bournemouth, haftayı 15 puanla zirvede bitirdi.

Bournemouth'un ardından Juventus ve Ferencvaros 13'er puanla sıralandı.

Beşiktaş ise 10 puanla 7. sırada yer aldı.