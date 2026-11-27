Mantarın kilogramını 200 ila 250 Hindistan rupisi arasında satan Gowda, en düşük satış fiyatı üzerinden bile yıllık 2 milyon 400 bin Hindistan rupisi (Yaklaşık yaklaşık 1 milyon 315 bin TL) ciro elde ediyor. Satışlarını yalnızca toptancılarla sınırlı tutmayan kadın girişimci, aldığı siparişleri Bengaluru genelinde evlere teslimat yapıyor. Kendi markasıyla süpermarketlerde satış yapan Gowda, bazı perakendecilere de onların markaları altında ürün tedarik ediyor. Gowda, mantar yetiştiriciliğinin yanı sıra darı bazlı gıdalar, ahşap pres yöntemiyle elde edilen yağlar ve areka palmiyesi yapraklarından üretilen ürünlerle de ilgileniyor.