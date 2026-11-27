Yerin tam 4 metre altına tesis kurdu! Şimdi paraya para demiyor
Hindistan'da yaşayan 52 yaşındaki Padmini Gowda, yüksek soğutma maliyetlerinden kurtulmak için toprağın yaklaşık 4 metre altına mantar üretim tesisi kurdu. Toprağın doğal yalıtım özelliğinden yararlanarak yıl boyunca hasat yapan kadın girişimci, günde 35 kilograma kadar mantar topluyor. Gowda'nın yıllık cirosu ise 1 milyon 315 bin TL'ye ulaşıyor. Hindistan'ın Karnataka eyaletine bağlı Doddaballapur bölgesinde yaşayan Padmini Gowda, mantar yetiştiriciliğinde enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla üretim alanını yer altına taşıdı.