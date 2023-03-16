Çadırdaki patrondan kritik çağrı! Sahip çıkmamız gerekiyor

Depremden sonra yıkılan Hatay’da adeta hayat durdu. Fabrikalarda da üretimde büyük aksamalar yaşandı. İşveren ve işçilerin çoğu şehri terk etti. Ancak PVC kapı ve pencere sektöründe faaliyet gösteren işinsanı Ercüment Arslan, Hatay’da kalarak fabrikasında üretime devam etme kararı aldı. Arslan depremden hemen sonra fabrikasında meydana gelen hasarları onarıp üretime başladı. Ercüment Arslan, evinin ağır hasarlı olması nedeniyle zaman zaman işçileriyle birlikte fabrikasının bahçesinde kurduğu çadırda kalıyor. Ercüment Arslan Hürriyet’e konuştu:

“6 Şubat’tan sonra birkaç gün enkazlarla uğraştım. Benim evim ağır hasarlı. Ailemi Mersin’e götürüp döndüm. Fabrikanın bahçesine çadır kurdum. İşçilerimle birlikte kalıyorum.

‘GİTMEYİ DÜŞÜNMEYİN’

Herkes, ‘Fabrikanı başka bir kente taşı’ demesine rağmen ilk günden beri ilimizi terk etmedim. Organize sanayilerden bir sürü davet aldım. Ama biz Hataylıyız... Birilerinin bir şey yapması gerektiğine inandım. Ne sigortayı ne de başka bir şeyi bekledim. Hızlı bir şekilde faaliyete geçtim. İlk 6 gün içinde üretime geçip, şehir dışındaki müşterilerime malzemelerini gönderdim. Sonra Ortadoğu’daki, Sudan, Kuzey Afrika gibi yerlerden siparişimiz var. Yarın da (bugün) Irak’a siparişini göndereceğim. Benim daha öncesinde yaklaşık 200 işçim vardı. Şu anda 50 işçi ile çeviriyoruz orayı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) üyesiyim. Tüm sanayici meslektaşlarıma şunu ifade etmek isterim: Gelsinler ve fabrikalarına sahip çıkıp üretime başlasınlar. Sayısız insanımız işsiz kalmasın. Hızlı bir şekilde ayağa kalkmak zorundalar.

Devlet bir yere kadar yardımcı olur. Çalışıp üretmek gerekiyor. Esnafımızı da istiyoruz. Fabrikamız üretime başladığında çalışanlarımız mutlu oldu. Lütfen herkes ilimizi terk etmeyi düşünmesin. Hatay bize Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetidir. Hatay çok kritik bir yer. Sahip çıkmamız gerekiyor.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO