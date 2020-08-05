Çadır kurar gibi parti kuruluyor! İşte son örneği; emeklilikte yaşa takılanlar 'Umut Partisi'ni kurdu

Son yıllarda yaptıkları mitinglerle dikkatleri çeken ve ülkemizde sayıları 6 milyonu aşan emeklilikte yaşa takılanlar 'Umut Partisi' adı altında bir parti kurdu.

Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu. İçişleri Bakanlığı'na ilk başvurularını 14 Nisan günü yapan parti yöneticileri, faaliyete resmen başladı. Umut Partisi Genel Başkanı Abdülkadir Bozkurt, bir hak arayışı mücadelesini siyasette taşıdıklarını belirtti.

"Gereksiz kamu harcamaları kısıtlanacaktır"

Sözcü'de yer alan habere göre; EYT'lilerin sesi olmak adına yola çıktıklarını ileri süren Bozkurt, parti kurucularının mağduriyet yaşayan EYT'lilerden oluştuğunu söyledi.Haksızlığa uğramış tüm vatandaşların sesi olacaklarını da söyleyen Bozkurt, "Kamu yönetiminde ciddi revizyona gidilecektir. Gereksiz kamu harcamaları kısıtlanacaktır. En küçük kadrodan en büyük makamlara kadar liyakat esas alınacaktır. Torpil ve adam kayırmaca kesinlikle yapılmayacaktır. Kamuda etik ilkeler belirlenecektir. İşte bu ve benzeri sebeplerle Umut Partisi'ni kurduk" dedi.

Tabela partiler mantar gibi

Umut Partisi'nin kurulmasıyla tabela partilere bir yenisi daha eklenirken, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partileri de mantar gibi üreyen bu tarz partiler kapsamında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakarak davaya ihanet eden Davutoğlu ve Babacan, bazı kesimlerin gazına gelerek siyasi arenada kendilerini göstermek adına parti kurdular. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi ile; Ali Babacan ise Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ile kendilerini unutturmamayı hedefleseler de anketlerde dibe çakılmak dışında isimlerini duyuramıyorlar.