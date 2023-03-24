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Gündem Çadır kent ziyaretinde Kılıçdaroğlu'na zor soru: HDP’ye de bakanlık verecek misiniz?
Gündem

Çadır kent ziyaretinde Kılıçdaroğlu'na zor soru: HDP’ye de bakanlık verecek misiniz?

Yeniakit Publisher
2023-03-24 21:31:00 -
Çadır kent ziyaretinde Kılıçdaroğlu'na zor soru: HDP’ye de bakanlık verecek misiniz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakının parti genel başkanları Malatya’da iftar programına katıldı. İftar öncesi çadır kent ziyaretinde bulunan altılı masaya üyelerine ise bir vatandaş tepki göstererek, “Başkanım HDP’ye de bakanlık verecek misiniz?” diye tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Malatya’ya ittifak üyelerinin genel başkanları ile birlikte geldi. İftar programı öncesi Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte Doğa Cadde AVM arkasındaki çadır kentti ziyaret etti. Burada bazı çadırlara giren Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler depremzedeler ile kısa süre görüştü.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler çadır kentten ayrılacağı esnada bir vatandaş, “Başkanım HDP’ye de bakanlı verecek misini?” diye bağırıp tepki gösterince güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu ve beraberindeki siyasi parti genel başkanları daha sonra iftar programına katıldı. İftar öncesi depremde hayatlarını kaybedenler için mevlit okutulurken, Millet İttifakı’nın üyeleri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ezana kısa bir süre kalan salona geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da programa katılan isimler arasında yer aldı.

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