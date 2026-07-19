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Yerel Caddede rezalet çıkaran alkollü şahsa vatandaş tokadı! Tek yumrukla yere serildi!
Yerel

Caddede rezalet çıkaran alkollü şahsa vatandaş tokadı! Tek yumrukla yere serildi!

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Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aşırı derecede alkollü olduğu belirtilen bir şahıs, cadde ortasında çevreye rahatsızlık vererek taşkınlık yapmaya başladı. Çevredeki vatandaşların huzurunu kaçıran ve sözlü sataşmalarda bulunan alkollü şahsa, caddeden geçen bir vatandaş tepki gösterdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde cadde üzerinde taşkınlık yaptığı öne sürülen alkollü şahıs, bir vatandaşın yumruğuyla yere yığıldı. Yüzünden yaralanan şahıs, polis ekiplerince hastaneye götürüldü.

Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen şahıs çevreye rahatsızlık vererek, taşkınlık yaptı. İddiaya göre bir vatandaş ile alkollü şahıs arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında vatandaşın attığı tek yumrukla yere düşen alkollü şahıs yüzünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs, polis ekiplerince ekip aracına alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Yaşanan kavga ise kameralara yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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