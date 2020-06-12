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Aktüel

Caddebostan sahilindeki kalabalık şoke etti

Caddebostan sahilindeki insan kalabalığı görenleri adeta şoke etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 23:47:46 -
Caddebostan sahilindeki kalabalık şoke etti

Caddebostan sahilindeki insan kalabalığı görenleri adeta şoke etti. Caddebostan sahilindeki yoğunluk havadan görüntülendi.


Korona virüse karşı alınan önlemler normalleşme adımları kapsamında gevşetilirken, uzmanlar vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiği konusunda sık sık uyarı yapıyor. Bugünkü korona virüs vakaları açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüler ise şoke etti. Kimi vatandaş maske takmazken kimisi ise sosyal mesafeye dikkat etmedi. Yol kenarında ise kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu olduğu gözlendi.


Korona virüse rağmen Caddebostan sahilinde kalabalık oluşturan vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.


Sahilde oturan bir vatandaş, "Mümkün olduğunca aile için olduğunuz için dikkat ediyoruz. Evlerde çok bunaldık" dedi.

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