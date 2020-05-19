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Cadde ve sokakları gül suyuyla yıkadılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde belediye ekipleri, Kadir Gecesi dolayısıyla cadde ve sokakları gül suyuyla yıkadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 20:44:18 -
Cadde ve sokakları gül suyuyla yıkadılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde belediye ekipleri, Kadir Gecesi dolayısıyla cadde ve sokakları gül suyuyla yıkadı.


İnegöl Belediyesi, Kadir Gecesi nedeniyle cadde ve sokakları gül suyuyla yıkadı. 14 ton gül suyuyla yıkama yaptıklarını belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı gece. Ramazan ayınında sonlarına doğru geliyoruz. Belediye olarak bu güzel günde cadde ve sokaklarımız daha temiz ve güzel koksun diye gül suyuyla yıkıyoruz. Ben emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum, şehrimiz böylelikle daha mis kokacak" dedi.

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