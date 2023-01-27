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Dünya Çad'da otobüs kamyona çarptı: Ölüler var
Dünya

Çad'da otobüs kamyona çarptı: Ölüler var

Çad'da bir otobüsün arızalandığı için yolda kalan kamyona çarpması sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 23:02:00 -
Çad'da otobüs kamyona çarptı: Ölüler var

Çad'da bir otobüsün arızalandığı için yolda kalan kamyona çarpması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Hükümetten yapılan açıklamada, başkent Encemine'den Abeche kentine giden 31 yolcusu bulunan otobüsün, Um Hacer kasabası yakınlarında arıza sebebiyle bekleyen bir kamyona çarptığı bildirildi.

Aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle gerçekleştiği aktarılan kazada 20 kişinin öldüğü kaydedildi.

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