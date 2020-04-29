Çad'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölümler yaşandı

HARTUM (AA) - Orta Afrika ülkesi Çad'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm vakaları gerçekleşti.



Çad Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ana kadar 52 Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede, 19 kişinin de tedavi görerek iyileştiği belirtildi.



Bakanlık, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve ilk ölümlerin kaydedildiğini açıkladı.



Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) son verilerine göre, kıtada şu ana kadar 33 bin 566 Kovid-19 vakası görülürken, 1469 kişi hayatını kaybetti. CDC, 10 bin 152 kişinin de iyileştiğini rapor etti.