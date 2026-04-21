Bypass şarj dönemi: Telefonlar artık bataryayı baypass ediyor

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük kabusu olan pil ömrünün giderek kısalması, yeni nesil bir teknoloji sayesinde artık sorun olmaktan çıkıyor. Çoğumuz telefonumuzu %100 şarj edip bitene kadar kullanmaya alışkınız ancak lityum iyon pillerin doğası bu alışkanlıkla pek barışık değil. Bataryanın ömrünü uzatmak isteyen üreticiler, elektriği pile hiç uğratmadan doğrudan telefona ileten "bypass şarj" yöntemini yaygınlaştırmaya başladı.

Bu sistem sayesinde cihazınız prize takılıyken batarya tamamen devre dışı kalarak adeta dinlenmeye çekiliyor. Özellikle yüksek performans gerektiren oyunlar oynarken veya uzun süre yüksek çözünürlüklü videolar izlerken telefonlar ciddi şekilde ısınır. Eğer cihaz bu esnada şarj ediliyorsa, ısı hem pilden hem de işlemciden gelerek bataryanın kimyasal yapısına zarar verir. Bypass şarj teknolojisi tam bu noktada devreye girerek akımı doğrudan işlemci ve ekrana yönlendiriyor. Belirlediğiniz şarj sınırına ulaşıldığında enerji pilin üzerinden geçmeyi bırakıyor; böylece pil ne ısınıyor ne de döngü ömründen harcıyor.

Bu teknolojiyi, cihazı hızlıca şarj etmeye odaklanan "öncelikli şarj" modlarıyla karıştırmamak lazım. Bypass sisteminin temel amacı hızı artırmak değil, pilin yıpranmasını önlemek. Şu an için Google Pixel 6 ve üzerindeki modeller, Samsung Galaxy S24 serisi ve üzeri modeller, ASUS ROG Phone ve bazı Sony Xperia cihazları bu ayrıcalıklı özelliği kullanıcılarına sunuyor.

Bu özelliği aktif etmek her telefonda aynı yolla olmuyor. Samsung tarafında Game Launcher içindeki Game Booster menüsüne girip "USB PD şarjını duraklat" seçeneğini bulmanız lazım. Google Pixel kullanıcıları ise batarya ayarlarından %80 sınırını koyduklarında sistem otomatik olarak bu moda geçiş yapıyor. Sony cephesinde "ısı bastırma" ismiyle karşımıza çıkan bu araç, özellikle oyun odaklı senaryolarda hayat kurtarıyor.