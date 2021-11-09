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Gündem ByLock'un lisans sahibi için tahliye kararı verildi
Gündem

ByLock'un lisans sahibi için tahliye kararı verildi

Alpaslan Demir olan ismini ABD vatandaşı olduktan sonra değiştiren ve FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olduğunu kabul eden David Keynes, tutuklu yargılandığı davada, yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 13:09:00 -
ByLock'un lisans sahibi için tahliye kararı verildi

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 3 Kasım'da, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu yargılanan David Keynes ile ilgili dosya üzerinden aylık tutukluluk incelemesini yaptı.

Mahkeme, cumhuriyet savcısının 27 Ekim'deki mütalaasında sanığın tahliyesini talep ettiğini belirterek, Keynes hakkındaki delillerin büyük oranda toplandığını kaydetti.

Soruşturma ve kovuşturmaya maruz kalacağını bilerek kendiliğinden yurt dışından Türkiye'ye gelen sanığın kaçma şüphesinin bulunduğuna dair somut bir olgunun olmadığına kanaat getiren mahkeme, hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ihtimalinin olması ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak Keynes'in tahliyesine hükmetti.

Heyet, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını karara bağladı.

Bu arada, davanın 6 Ekim'deki duruşmasında sanık Keynes'in savunması alınmış, tahliye talebi reddedilmişti.

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