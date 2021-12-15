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Gündem Bylock'çu çifte hapis cezası
Gündem

Bylock'çu çifte hapis cezası

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan Kenan ve Yıldız Var çiftine hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 16:55:00 -
Bylock'çu çifte hapis cezası

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kenan ve tutuksuz sanık Yıldız Var ile avukatları katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından sanıklar, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

İsnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanıklar, ByLock kullanıcısı olduklarına ilişkin dava dosyasındaki tespiti de kabul etmedi.

Suçsuz olduklarını savunan sanık çift, beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatlarının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, hükmü açıkladı.

Sanık Kenan Var, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, eşi Yıldız Var ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hükümle birlikte sanık Kenan Var'ın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

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