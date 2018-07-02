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ByLock kullanıcısına 11 yıl 3 ay hapis!

Tekirdağ'da şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen sanığa, 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:28
ByLock kullanıcısına 11 yıl 3 ay hapis!

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen sanığa, 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kenan Özay ve avukatı katıldı.
Sanık Özay, savunmasında örgüt üyesi olmadığını ve ByLock kullanmadığını ileri sürdü.

Sanığın avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliye talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, emniyet raporları ile "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen ve hakkındaki deliller sabit olan sanığın cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, Özay'ın, "suç işlemek için örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 11 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:28
  1. Tekirdağ
  2. Bylock
  3. hapis cezası

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