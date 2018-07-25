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ByLock kullanan FETÖ sanığına hapis cezası!

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneliksoruşturma kapsamında yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:01
ByLock kullanan FETÖ sanığına hapis cezası!

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muharrem K. ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, Muharrem K'nin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı sabit olduğu, dinlenilen tanık ve elde edilen delilleri de göz önünde bulundurarak "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

ByLock programını kullanmadığını iddia eden Muharrem K. ise dini duygularını istismar eden FETÖ tarafından kullanıldığını belirterek, suçsuz olduğunu savundu.

Soruşturma ve kovuşturma aşamasında örgüt hakkında bildiklerini anlatarak devlete yardımcı olmaya çalıştığını öne süren Muharrem K, yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunduğunu dile getirdi.

Muharrem K'nin avukatı Mert Dinç ise örgütün deşifre olması için bildiklerini samimi bir şekilde anlatan müvekkilinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması gerektiğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:01
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