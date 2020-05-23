  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TBMM TV Taner Akkuş’a plaket verdi

Ali Erbaş'tan 'bayram namazı' açıklaması

Kadınlar adetliyken (hayız halinde) arefe günü ihlas suresini okuyabilir mi?

Camiler ne zaman ibadete açılıyor, süreçte nelere dikkat edilecek?

YHT seferleri ne zaman başlıyor? Yüksek Hızlı Tren yolculuk bileti nasıl alınır?
için kalan
Aktüel

Bylock kulladığı tespit edilen bir kişi tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Bylock kullandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 18:16:56 -
Bylock kulladığı tespit edilen bir kişi tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Bylock kullandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)’na yönelik soruşturma kapsamında, emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer alan, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen ve hakkında daha önce yakalama kararı bulunan A.Y. isimli şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı