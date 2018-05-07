THY - Adıyaman
Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Buzdolabında yeşilliklerin tazeliği nasıl muhafaza edilir?

Yemeklerin yanında yardımcı olarak kullanılan yeşillikler sofraların vazgeçilmezidir. Bazen ana yemekle bazen ise tek başına yemek olarak tercih edilen yeşillikler satalaların ana malzemesini oluşturur. Fakat çoğu zaman yeşillikleri nasıl muhafaza edeceğimizi bilmediğimizden tazeliğini yitirmiş olarak yitirmeye mahkum oluyoruz.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:39
Buzdolabında yeşilliklerin tazeliği nasıl muhafaza edilir?

Yeşillik denince akla ilk marul gelir. Marul ister büyük olsun ister küçük, dış yaprakları kısa sürede renk değiştirmeye, hatta çürümeye başlar. Bunun nedeni marulun ıslak olmasıdır. Islaklıktan kaynaklana renk değişimlerini, bozulmaları ve çürümeleri ortadan kaldırmak için marul buzdolabına koyulmadan önce kurutulmalıdır.

Tüm yeşillikleri kurutmanın en geçerli yolu kurutuculardır. Kurutucular sayesinde hem zamandan kazanmak mümkündür hem de bu sayede yeşillikler tazeliğini korur. Yeşilliklerin iyi kurutularak saklanması durumunda 7 gün süreyle tazeliğini koruduğu bilinir.

Islak kalmaları dışında yeşilliklerin diğer bozulma nedenleri de hava almayan poşetlerde saklanmalarıdır. Pazar ya da marketten satın alınan yeşilliklerin konulduğu poşetler saklamaya uygun değildir. Bunun yerine yeşilliklerin “saman kağıt” denen kağıtlara sarılarak saklanması tavsiye edilir. Bu kağıtların olmadığı durumlarda gazete kağıdı da aynı işlemi görür.

Maydanoz da marul gibi ıslaklığı sevmeyen bir bitkidir. Bu nedenle de kuru saklanmalıdır. Ayıklanarak yıkanması, daha sonra kurutulması, son olarak da cam bir kavanoza alınması gerekir. Cam kavanoz sayesinde maydanozlar sararmaz, üstelik istendiğinde hemen çıkarılarak kullanılabilir. Bu şekilde yedi gün süreyle taze şekilde tüketilebilir.

Ispanakları saklarken önceden yıkamak pek doğru  olmaz. Çünkü miktar olarak fazla olan ıspanağın kuruması ve bu işlem için yer ayarlanması sorun yaratır. Buzdolabını fazla sevmeyen ıspanak tüketileceği zamana yakın alınmalıdır. Ispanak alındığında mutlaka birkaç saat havalandırılmalı, sonra mümkünse kağıda sarılarak buzdolabında saklanmalı ve üç gün içinde tüketilmelidir.

Yeşillikleri daha uzun süre saklamak için en pratik yöntem derin dondurucuda saklamaktır. Maydanoz, roka, dereotu gibi az miktardaki sebzeler yıkanarak kurutulmalı, daha sonra buzdolabı poşetlerine bölünerek derin dondurucuya atılmalıdır. Ispanak, marul gibi büyük yapraklı sebzelerse salata kurutucusunda kurutulmalı ve büyük boy buzdolabı poşetleriyle derin dondurucudaki yerini almalıdır.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 23:39
  1. yeşillik
  2. püf nokta

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye'de savaş helikopteri düştü!
    1. Suriye'de savaş helikopteri düştü!
    2. Terör sevici Fatih Portakal yine şov..
    3. Muhteşem ikili: Sarımsak ve bal..
    4. Çocuklarda ağrıyı ilaçsız da tedavi..
    5. Buzdolabında yeşilliklerin tazeliği..
    6. Salata yapımı için için öneriler
    7. KKTC: Karşılıklı suçlama oyununa..
    8. Polis aracı maketinden kaçtılar,..
    9. Meral Akşener, Muharrem İnce ile..
    10. Erol Bulut: İki puanımızı çaldılar
    11. Ribery bir yıl daha Bayern Münih'te
    12. Warriors ve Rockets konferans finaline..
    13. Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi..
    14. Putin'in başbakan adayı yine Medvedev..
    15. Mehteran takımının taşındığı minibüs..
    16. Doğan Medya'nın Demirören'e satışına..
    17. İstanbul'da vapur seferleri normale..
    18. Kayseri'de borç-alacak kavgası: 1 ölü
    19. Cumhur ittifakı tabelaya yansıdı
    20. Türkiye Kupası'nda final maçının..
    Kuveyt Türk
    Erdoğan düşmanı Fransız Profesör: Erdoğan 10 kat artırdı!
    Erdoğan düşmanı Fransız Profesör: Erdoğan 10 kat artırdı!
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Karamollaoğlu'na destek mi veriyor? Şevki Yılmaz'dan flaş cevap!
    Karamollaoğlu'na destek mi veriyor? Şevki Yılmaz'dan flaş cevap!
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Son seçim anketi açıklandı
    Son seçim anketi açıklandı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...