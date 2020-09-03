Buzdokuz Şiir Teori ve Eleştiri Dergisi okurla buluştu

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Genel yayın yönetmenliğini Hayriye Ünal'ın üstlendiği Buzdokuz Şiir Teori ve Eleştiri Dergisi yayın hayatına başladı.

İsmini, mevcut dünyanın sonunu getiren madde anlamını taşıyan "Buzdokuz"dan alan derginin eylül-ekim sayısında, "Şiir ve Çıkarsızlık" dosyası, okurların beğenisine sunuldu.

Şiirle teoriyi insanın meseleleri etrafında bir araya getirmeyi amaçlayan derginin giriş yazısında şu ifadelere yer veriliyor:

"Buzdokuz, yani mevcut dünyanın sonunu getiren madde. Bu tam da aradığımız şey. Genelgeçer beğeninin dışında ve egemen anlamlandırma pratiğini sarsabilecek türden bir isim. Şiirin, bilinen dünyanın dışında simgesel bir alanda ortaya çıktığına işaret ediyor. Şiir, gerçekten şiirse, herkesin peşinden koştuğu dünyadan kopuyor. Gelip geçici de olsa, bu kopuşa özgürlük diyoruz. Dünya ise sanki onun sonunu düşleyen maddenin, bir bakıma şiirin içinde saklı duruyor. Bu kopuş üzerine, yani kopana ve kopulana dair etraflıca düşünmek gerek. Teorinin asıl ödevi bu. Öyleyse teori bu bağı kuracak. Eleştiri ise önyargısız, nesnel ve tutarlı bir zihni devreye sokacak. Dahası bunun sağlamasını yapacak. Bize şiiri ve teoriyi, insanın meselelerinin etrafında bir araya getirecek bir dergi gerek. Bu dergi bunun için var. Buzdokuz, estetik ve politik alandaki, çıkara dayalı ittifaklara karşı ileri şiiri savunacak bir kale..."

"ESC", "HOME", "CTRL+A", "CTRL+S" ve "CTRL+Z" bölümlerinden oluşan derginin editörlüğünü Hakan Şarkdemir (şiir), Murat Üstübal (eleştiri) ile Atakan Yavuz (çeviri) üstleniyor.

Şiir, sanat, teori ve gündelik hayat arasında mecralar arası ilişkiler kurmayı hedefleyen derginin "ESC" bölümünde, Hakan Şarkdemir'in "Büyük Şiir Sandığı: Anti-Ödipus" başlıklı yazısı yer aldı. New York'ta yaşayan deneysel şair Luke Bradford'un "Four Path" isimli görsel şiirinin yanı sıra Londra'da yaşayan deneysel şair Astra Papachristodoulou'nun "Constellation Poems" eseri, Burak Çelik'in "Türk Şiir Geleneği Çizgisi" yazısı, Hasan Özlen'in "Alternatif Gerçeklik" şiiri de aynı bölümde okurun beğenisine sunuldu.

"CTRL+A" bölümünde Serkan Işın, Atakan Yavuz, Zeynep Arkan, Onur Ocak, Emre Söylemez, Ertuğrul Rast, Mehmet Mümtaz Tuzcu, Ali Berkay, Suzan Sarı, Emre Yılmaz, Mehmet Can İnsperest, Mert Özden, Alptuğ Topaktaş, C. H. Türker, Yusuf Koşal, Hasan Bozdaş ve Osman Özbahçe'nin şiirlerine yer verildi.

"Şiir ve Çıkarsızlık" dosyasının işlendiği "Home" bölümünde, Hayriye Ünal'ın "Özgün Kuşun Eti", Hakan Şarkdemir'in "Anti- Kültürel Bir Yapıt Olarak Şiir", Atakan Yavuz'un "Modern Şiirin Çıkarı Çıkmazda Saklıdır" denemesi, Burak Çelik'in "Tikel'in Anarşisi: Çıkarsızlığın Öncü Kolu" başlıklı araştırması, Hasan Özlen'in "Özgürlüğün Kıyısında Çıkarsızlık" ile Murat Üstübal'ın "Şiirde Çıkarsızlığın Doğası" yazıları okunabilecek.

"CTRL+S" bölümü, şair ve ressam Komet'le yapılan söyleşiyi içerirken, "CTRL+Z" bölümü ise mart ayında hayatını kaybeden şair Bülent Keçeli'nin "Ağıtın Direnci" adlı el yazması şiirinden oluşuyor.

96 sayfadan oluşan dergi, iki ayda bir yayınlanacak.