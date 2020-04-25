Buzağı ödemeleri başladı mı? Dana parası yattı mı?

Türkiye'de corona virüsü önlemleri kapsamında destek ödemeleri bekleyenlere müjdeli haber Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den geldi. Bakan Pakdemirli tarafından yapılan açıklama sonrasında destek ödemeleri bekleyenlerin hesaplarını kontrol etmesi gerektiği bildirildi.

Bakan Pakdemirli açıklamaları şöyle: 2019 yılı 1. dönem buzağı desteği, sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize toplam 1 milyar 626 milyon lira ödemeyi bugünden itibaren yapıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun. 1 milyar 434 milyon TL Buzağı Desteği 187 milyon TL Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği 5 milyon TL Sertifikalı tohum üretim desteği hayırlı olsun. Ödemeler TC Kimlik numaralarının son rakamı 0 olanlara bugün, 2 olanlara 30 Nisan, 4 olanlara 8 Mayıs, 6 ve 8 olanlara ise 15 Mayıs’ta saat 18:00'dan sonra yapılacak.