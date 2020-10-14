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Spor Buz pateninde "Short Track Nenehatun Kupası" Erzurum'da düzenlenecek
Spor

Buz pateninde "Short Track Nenehatun Kupası" Erzurum'da düzenlenecek

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:56:02 -
Buz pateninde "Short Track Nenehatun Kupası" Erzurum'da düzenlenecek

ANKARA (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu, Short Track Nenehatun Kupası'nın Erzurum'da gerçekleştirileceği duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, kısa kulvar sürat pateni lisansı ile yeni sezon vizesine sahip sporcuların katılabileceği yarışlar, 12-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Senior, junior A, B, C, D, E, F ve G kategorilerinde gerçekleştirilecek organizasyona başvurular, 2 Kasım Pazartesi gün sonu saat 23.59'a kadar "buzpateni.org.tr" web sitesi üzerinden yapılabilecek.


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