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Spor Buz pateninde Short Track Nene Hatun Kupası yarışları sona erdi
Spor

Buz pateninde Short Track Nene Hatun Kupası yarışları sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-11-15 15:02:16 -
Buz pateninde Short Track Nene Hatun Kupası yarışları sona erdi

ERZURUM (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen Short Track Nene Hatun Kupası yarışları sona erdi.

Palandöken Buz Pateni Salonu'nda gerçekleştirilen yarışlara, çeşitli illerdeki 32 kulüpten 165 sporcu katıldı.

Minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışların son gününde patenciler madalya için ter döktü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz yapılan yarışlarda, zaman zaman buz üzerinde hareket kabiliyetini kaybettiği için düşen ve rakiplerinin gerisinde kalan sporculara antrenörleri moral verdi.

Yarışların ardından 5 kategoride dereceye girenlere madalyaları verildi. Protokol üyeleri, başarılı sporcuları yumruklarını tokuşturarak tebrik etti.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü, aynı zamanda federasyon yönetim kurulu üyesi Fuat Taşkesenligil, dereceye giren sporcuları kutladı.

Ödül törenine, Taşkesenligil ile Türkiye Curling Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Çelebi, Erzurum Buz Pateni İl Temsilcisi Vedat Refayeli ve diğer ilgililer katıldı.

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