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Spor Buz pateninde Short Track Nene Hatun Kupası yarışları başladı
Spor

Buz pateninde Short Track Nene Hatun Kupası yarışları başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:36:20 -
Buz pateninde Short Track Nene Hatun Kupası yarışları başladı

ERZURUM (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonunca Erzurum'da düzenlenen Short Track Nene Hatun Kupası başladı.

Palandöken Buz Pateni Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, ülke genelinde 32 kulüpten toplam 165 sporcu katılıyor.

Minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcuların kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda, sporcular derece elde etmek için buz üzerinde ter döküyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naci Korucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, federasyon olarak 6 yarış planladıklarını söyledi.

İlk organizasyonu Erzurum'da yaptıklarını belirten Korucu, "7 yaş üzeri sporcularımız bu yarışmaya katılıyor. 32 kulüpten 100 erkek ve 65 kadın sporcumuz müsabakalarda yarışıyor." ifadelerini kullandı.

Korucu, yarışların 4 gün süreceğini aktararak, "Pandemi nedeniyle gerekli tedbirleri aldık ve soyunma odaları gibi alanlarda kurallara uyarak hareket ediyoruz. Erzurum, Kocaeli, Ankara ve Samsun gibi illerimizden sporcularımız yarışıyor. Türkiye genelinde 6 yarışma yapıyoruz ve alınan sonuçlarla Türkiye Kupası gibi final yarışması düzenliyoruz. Bunların her birine de farklı isimler veriyoruz. Nene Hatun da Erzurum ve Türkiye için önemli bir isim olduğu için bu yarışımıza onun ismini verdik." diye konuştu.

Organizasyon 15 Kasım Pazar günü sona erecek.


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