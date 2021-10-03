Buz ile yollar ayrıldı
Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı.
Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve kıymetli ekinine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.