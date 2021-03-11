Buyursun kendisi izah etsin! Soner Yalçın, Meral Akşener'e katılıyor da acaba Akşener, Yalçın'a katılıyor mu?

Son seçimlerde Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'nin Lideri Meral Akşener'in terör örgütü ile açıkça ilişiği bulunan HDP'ye yönelik tutumu, sessiz sedasız yeniden ittifak çizgisinde yer alacağına yorumlanıyor.

Sözcü yazarı Soner Yalçın ise geçmiş dönemlere vurgu yaparak Meral Akşener'in mevcut politikasının doğru olduğunu öne sürdü.

Yalçın yazısında, "Sözü İYİ Parti lideri Meral Akşener'e getirmek istiyorum… 1990'larda siyasetin merkezindeydi; İçişleri Bakanlığı yaptı. Kısa süreli bakanlığı sembolik idi: İlk kadın İçişleri Bakanı olması da değildi konu; Mehmet Ağar'ın yerine İçişleri Bakanlığı görevini üstlendi. Yani, 1990'ların şiddetli siyasal dönemini yakından yaşadı. Sanırım herkes şu görüştedir: Meral Hanım devleti bilir… Meral Hanım politik tecrübeye sahiptir… 1990'larda çocuk olan bugünün kimi politikacıları, köşe yazarları Meral Akşener'e HDP konusunda akıl veriyor! Siyasi mühendislik, politik manevra öğretmeye çalışıyor. Bir ezberi tekrarlayıp aslında diyorlar ki; “Meral Hanım 1990'lardaki politik hataları devam ettir!” Terörle mücadele ile sivil siyaseti birbirine karıştırmak PKK'yı güçlendirir. 1990'lardan hiç mi ders almayacağız? Meral Hanım, PKK terörüyle mücadele etme konusunda hep kararlı oldu. Tahminime göre bugün, HDP seçmenini kazanmak için dünün hatalarını yapmama konusunda özenli davranıyor. Bu politik tavır doğrudur. 1990'lardaki “asarız keseriz, kapatırız” anlayışının bugün “hortlatılması” altı milyon HDP seçmenini legal siyasetin dışına çıkarır. Ki bunun ülkeye yararı yoktur. İktidar ve ortağı tıpkı 1990'larda olduğu gibi ağır ekonomik krizle mücadele edeceğine gündemi saptırmaya çabalıyor." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Meral Akşener'in HDP ile iş kotarmasına açık açık destek verirken ve politikasını doğru bulurken 'Peki Meral Akşener, Soner Yalçın'a katılıyor mu?' sorusu akıllar geldi.