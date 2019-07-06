Büyüme ve istihdam atağı ile dengelenme sağlamlaştırılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazlanın verildiği bir ay olacak” dedi.

Albayrak, Finansal Kurumlar Birliği’nin 7. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisi içerisinde finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin ağırlığının hızla arttığını söyledi.

Berat Albayrak, “Türkiye her gün birlerinin yazdığı, çizdiği veya söylediği gibi sorunların büyütülerek gündem oluşturduğu bir ülke değil. Aksine Türkiye her türlü sıkıntısını aşabilecek çok büyük ve güçlü bir ülke...” şeklinde konuştu.

“Fırsatlar sunan 4 yıllık bir süre”

Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Şimdi, önümüzde Türkiye’ye fırsatlar sunan 4 yıla yakın bir süre var. Bu süre zarfında Türkiye’nin dinamik yapısına kalıcı ve istikrarlı bir şekilde kavuşacağı zemini hazırlıyoruz. Bunun da en kısa sürede sağlanması için yoğun şekilde çalışıyoruz.

Biz dostlarımıza da artık şunu söylüyoruz ‘Türkiye artık üzerinden para kazanılacak bir ülke değil. Türkiye vaat ettikleri ile sürdürülebilir şekilde para kazanılacak bir ülke. Bundan sonra böyle.”

Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) 10 ay önce kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlgili kurumlarımızın da koordinasyonuyla YEP’i hazırlayarak hayata geçirmeye başladık. Kısa vadede ekonomimizin sağlamlığını artırmayı ve orta-uzun vadede sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi temin etmeyi amaçlayan bu programımızın odak noktası olan yeniden dengelenme dönemine önemli mesafe alarak bu günlere geldik. Önceliklerimizi cari açık ile yüksek enflasyon sorunlarının çözümüne verdik. Bu öncelikler çerçevesinde uyguladığımız politikalar, dengelenme sürecinin doğası gereği kısa vadede özellikle büyüme üzerinde olumsuz etkilere, yavaşlamaya yol açsa da şimdi ise toparlanma sürecinin çok daha hızlı şekilde başlamış olduğunu söyleyebiliriz.”

“Cari açıkta da dengelenme var”

Bakan Albayrak, dengelenme sürecinin kazanımlarını dış ticaret ve özellikle cari açık performansında da gözlemlediklerini belirtti.

Albayrak, yılın ikinci yarısıyla birlikte, büyüme ve istihdamda YEP hedeflerinin de üzerine çıkılacağını ve bu bağlamda güçlü bir performans ortaya koyulacağını ifade etti.

‘İstanbul Finans Merkezi konseptimizi 2021 yılında hayata geçireceğiz’

Konuşmasında İstanbul Finans Merkezi’ne de değinen Albayrak, şu bilgileri verdi:

“Konvansiyonel bankacılık mı artık yeni finansal sistem ve mimari içerisindeki yeni yaklaşımlar mı? Nitekim İstanbul Finans Merkezi konseptimizi inşallah 2021 yılında, 2023 yılından daha da önce hayata geçirecek bir zamanlamayla tamamladığımızda göreceğiz ki sadece konvansiyonel bankacılık değil bu manada fintech özelinde, dijital bankacılık özelinde de bir merkez olacak bir mimariyi yavaş yavaş nakış gibi işlemeye başladık. Sadece bu hafta bakanlığımızda üst düzey yönetimdeki arkadaşlar bu söylediğim zamanda isim vermeyeyim ama dünyada en önde gelen kurumlarla görüşmelerini yaptı ve bu manada Türkiye merkezli, bölgede önemli bir piyasa ve pazarın oluşmasına yönelik işbirlikleriyle ilgili çok önemli bir mesafe kat ettik. Yakında bunlarla ilgili zaten adımlarımızı da duyacaksınız.”