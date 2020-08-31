Büyüme rakamları açıklandı (2)

ANKARA (AA) - Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyüyen Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daralma gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi, Kovid-19 etkilerinin görüldüğü yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 41 milyar 643 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, tarım sektörünün toplam katma değeri nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4 arttı. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 16,5, inşaat sektörünün yüzde 2,7, hizmetler sektörünün yüzde 25 geriledi.

- Büyüyen sektörler

İktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 27,8 ile "finans ve sigorta faaliyetleri" sektöründe görüldü.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 11 düşüş kaydetti.

- Hane halkı nihai tüketim harcamaları yüzde 8,6 azaldı

Hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 8,6 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 6,1 geriledi.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 35,3, ithalatı da yüzde 6,3 azaldı.

- İş gücü ödemelerinde yüzde 0,5 artış

İş gücü ödemeleri yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,5 yükselirken net işletme artığı/karma gelir yüzde 2,4 düştü. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 36,7 iken bu oran yılın ikinci çeyreğinde yüzde 36,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45'ten yüzde 43,9'a geriledi.

TÜİK, açıklamasında, 2020'de yayımlanan dış ticaret istatistikleri (Özel Dış Ticaret Sistemi'nden Genel Dış Ticaret Sistemi'ne geçiş), uluslararası hizmet ticareti istatistikleri ve ödemeler dengesi istatistiklerinde yapılan revizyonlar nedeniyle "Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gidildiğini bildirdi.

- Tablolar

Yıl Cari fiyatlarla GSYH

(milyon lira) Cari fiyatlarla GSYH

(milyon dolar) GSYH Zincirlenmiş Hacim

Endeksi(2009=100) Büyüme hızı

(yüzde) 2018 1. Çeyrek 796.554 208.954 158,5 7,5 2018 2. Çeyrek 898.229 207.698 173,5 5,8 2018 3. Çeyrek 1.036.561 191.877 185 2,5 2018 4. Çeyrek 1.026.971 188.594 181 -2,7 2018 Yıllık 3.758.316 797.124 174,5 3 2019 1. Çeyrek 925.360 172.414 154,4 -2,6 2019 2. Çeyrek 1.028.470 175.231 170,5 -1,7 2019 3. Çeyrek 1.158.060 204.169 187 1 2019 4. Çeyrek 1.208.300 208.965 192,5 6,4 2019 Yıllık 4.320.191 760.778 176,1 0,9 2020 1. Çeyrek 1.073.600 176.591 161,3 4,4 2020 2. Çeyrek

1.041.643 153.180 153,6 -9,9

- Sektörler

TÜİK verilerine göre, cari fiyatlarla iktisadi faaliyet kollarının büyüme hızları (yüzde) şöyle:

2019 2. çeyrek 2020 2.çeyrek Tarım, ormancılık ve balıkçılık 32,9 14,9 Sanayi 18,9 -6,1 İmalat sanayisi 16,8 -8 İnşaat -24,9 22,2 Hizmetler 18,9 -13,5 Bilgi ve iletişim 20,4 17 Finans ve sigorta faaliyetleri 17,9 29,7 Gayrimenkul faaliyetleri 12,4 10,3 Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri 19,7 -10,2 Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 24,5 10,6 Diğer hizmet faaliyetleri 18,1 -8,1 Sektörler toplamı 15,7 0,2 Vergi-sübvansiyon 4,9 11,4 Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 14,5 1,3





(Bitti)