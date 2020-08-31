Büyüme rakamları açıklandı (2)
Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyüyen Türkiye ekonomisi, Kovid-19 etkilerinin görüldüğü ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daraldı - İktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 27,8 ile "finans ve sigorta faaliyetleri"sektöründe gerçekleşti
ANKARA (AA) - Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyüyen Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daralma gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye ekonomisi, Kovid-19 etkilerinin görüldüğü yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 41 milyar 643 milyon lira olarak gerçekleşti.
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, tarım sektörünün toplam katma değeri nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4 arttı. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 16,5, inşaat sektörünün yüzde 2,7, hizmetler sektörünün yüzde 25 geriledi.
- Büyüyen sektörler
İktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 27,8 ile "finans ve sigorta faaliyetleri" sektöründe görüldü.
Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 11 düşüş kaydetti.
- Hane halkı nihai tüketim harcamaları yüzde 8,6 azaldı
Hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 8,6 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 6,1 geriledi.
Mal ve hizmet ihracatı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 35,3, ithalatı da yüzde 6,3 azaldı.
- İş gücü ödemelerinde yüzde 0,5 artış
İş gücü ödemeleri yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,5 yükselirken net işletme artığı/karma gelir yüzde 2,4 düştü. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 36,7 iken bu oran yılın ikinci çeyreğinde yüzde 36,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45'ten yüzde 43,9'a geriledi.
TÜİK, açıklamasında, 2020'de yayımlanan dış ticaret istatistikleri (Özel Dış Ticaret Sistemi'nden Genel Dış Ticaret Sistemi'ne geçiş), uluslararası hizmet ticareti istatistikleri ve ödemeler dengesi istatistiklerinde yapılan revizyonlar nedeniyle "Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gidildiğini bildirdi.
- Tablolar
|Yıl
|Cari fiyatlarla GSYH
(milyon lira)
|Cari fiyatlarla GSYH
(milyon dolar)
|GSYH Zincirlenmiş Hacim
Endeksi(2009=100)
|Büyüme hızı
(yüzde)
|2018 1. Çeyrek
|796.554
|208.954
|158,5
|7,5
|2018 2. Çeyrek
|898.229
|207.698
|173,5
|5,8
|2018 3. Çeyrek
|1.036.561
|191.877
|185
|2,5
|2018 4. Çeyrek
|1.026.971
|188.594
|181
|-2,7
|2018 Yıllık
|3.758.316
|797.124
|174,5
|3
|2019 1. Çeyrek
|925.360
|172.414
|154,4
|-2,6
|2019 2. Çeyrek
|1.028.470
|175.231
|170,5
|-1,7
|2019 3. Çeyrek
|1.158.060
|204.169
|187
|1
|2019 4. Çeyrek
|1.208.300
|208.965
|192,5
|6,4
|2019 Yıllık
|4.320.191
|760.778
|176,1
|0,9
|2020 1. Çeyrek
|1.073.600
|176.591
|161,3
|4,4
|2020 2. Çeyrek
|1.041.643
|153.180
|153,6
|-9,9
- Sektörler
TÜİK verilerine göre, cari fiyatlarla iktisadi faaliyet kollarının büyüme hızları (yüzde) şöyle:
|2019 2. çeyrek
|2020 2.çeyrek
|Tarım, ormancılık ve balıkçılık
|32,9
|14,9
|Sanayi
|18,9
|-6,1
|İmalat sanayisi
|16,8
|-8
|İnşaat
|-24,9
|22,2
|Hizmetler
|18,9
|-13,5
|Bilgi ve iletişim
|20,4
|17
|Finans ve sigorta faaliyetleri
|17,9
|29,7
|Gayrimenkul faaliyetleri
|12,4
|10,3
|Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri
|19,7
|-10,2
|Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri
|24,5
|10,6
|Diğer hizmet faaliyetleri
|18,1
|-8,1
|Sektörler toplamı
|15,7
|0,2
|Vergi-sübvansiyon
|4,9
|11,4
|Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)
|14,5
|1,3
(Bitti)