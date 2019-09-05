Büyüleyenspor Transfere Devem Ediyor

1. Amatör Küme’de şampiyonluk parolasıyla sezonu açan Büyüleyenspor yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Develispor Kaptanı Ali Törk, Belsinspor’dan Arif Yaman, Kemal Taşdelen ve Arif Toker’i transfer etti.

Ali Törk, "20 yıldır futbol camiasının içindeyim. 20 yıldır futbolla Develi’ye hizmet ediyorum bundan sonra futbol hayatıma Büyüleyenspor’da devam edeceğim. Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum."dedi

Kemal Taşdelen ise, "Büyüleyenspor’a kazasız belasız güzel bir sezon diliyorum inşallah şampiyon olup Süper Amatör Kümeye’ye çıkacağız onun için çalışıyoruz" ifadesinde bulundu.

Arif Yaman da, Belsinspor’dan Büyüleyenspor’a geldiğini belirterek, "Büyüleyenspor’da güzel bir aile ortamı var. İnşallah sezon sonu şampiyonluk istiyoruz. Umarım bol gollü güzel bir sezon olur. Şampiyonluğun en büyük adayıyız."dedi.