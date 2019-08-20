Büyükşehirli sporcular Denizli’de Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Denizli’de düzenlenen Uluslararası Çameli Dağ Bisikleti yarışlarına katıldı.

Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Denizli’de düzenlenen Uluslararası Çameli Dağ Bisikleti yarışlarına katıldı.

18 Ağustos Pazar günü düzenlenen ve 15 ilden toplam 49 sporcunun 5 kategoride yarıştığı uluslararası yarışta, Büyükşehirli sporculardan Onur Balkan elit erkeklerde 2’nci olurken aynı kategoride Oğuzhan Tiryaki ise 3’ncü olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Denizli’de düzenlenen Uluslararası Çameli Dağ Bisikleti yarışlarında dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.

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