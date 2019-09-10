Büyükşehirli Cankurtaranlar Türkiye birincisi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Cankurtaran Amirliği ekipleri Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun can kurtarma spor branşında ilk kez düzenlediği Bireysel Cankurtarma Şampiyonasına katıldı.10 Eylül 2019 Salı 15:19
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Cankurtaran Amirliği ekipleri Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun can kurtarma spor branşında ilk kez düzenlediği Bireysel Cankurtarma Şampiyonasına katıldı.
Kocaeli Kandıra Cebeci Halk Plajı’nda 7 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen şampiyonaya 7 asil 3 yedek sporcuyla katılan Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran ekipleri yarışmalarda 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak Türkiye birincisi oldu. Koşu yüzme koşu, sahil hızlı koşu, ekipmanlı kurtarma ve sahil koşusu olmak üzere 4 kategoride yarışan Cankurtaran ekipleri ödüllerine 13 Eylül Cuma günü Karasu Sahil Park’ta yapılacak ödül töreninde kavuşacak.
YORUM YAZ