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Büyükşehirli Cankurtaranlar Türkiye birincisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Cankurtaran Amirliği ekipleri Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun can kurtarma spor branşında ilk kez düzenlediği Bireysel Cankurtarma Şampiyonasına katıldı.

10 Eylül 2019 Salı 15:19
Büyükşehirli Cankurtaranlar Türkiye birincisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Cankurtaran Amirliği ekipleri Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun can kurtarma spor branşında ilk kez düzenlediği Bireysel Cankurtarma Şampiyonasına katıldı.


Kocaeli Kandıra Cebeci Halk Plajı’nda 7 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen şampiyonaya 7 asil 3 yedek sporcuyla katılan Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran ekipleri yarışmalarda 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak Türkiye birincisi oldu. Koşu yüzme koşu, sahil hızlı koşu, ekipmanlı kurtarma ve sahil koşusu olmak üzere 4 kategoride yarışan Cankurtaran ekipleri ödüllerine 13 Eylül Cuma günü Karasu Sahil Park’ta yapılacak ödül töreninde kavuşacak.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:19
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