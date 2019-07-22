Büyükşehirin yaz sineması etkinliği yoğun ilgi görüyor

Yaz aylarında vatandaşların aileleri ile güzel vakit geçirebilmeleri için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ’Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri’ vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, yaz aylarında vatandaşları sinema ile buluşturuyor. ’Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri’ etkinliği kapsamında yetişkinlere ’’Çıngıraklı Top’’ filmi çocuklara ise en çok sevilen çizgi filmler sergileniyor. Türkiye’nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa’da vatandaşlar, akşamları parkta düzenlenen "Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri" sayesinde güzel vakit geçiriyor. Fatih Sultan Mehmet Parkında nostaljik film makinesiyle yapılan gösterimler öncesi, vatandaşlara patlamış mısır, meyve suyu ve su ikramında bulunuluyor. Çocuklar burada sinema öncesi çizgi film izleme fırsatı da yakalıyor.