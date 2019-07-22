0553 313 94 23

Büyükşehirin yaz sineması etkinliği yoğun ilgi görüyor

Yaz aylarında vatandaşların aileleri ile güzel vakit geçirebilmeleri için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ’Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri’ vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:57
Büyükşehirin yaz sineması etkinliği yoğun ilgi görüyor

Yaz aylarında vatandaşların aileleri ile güzel vakit geçirebilmeleri için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ’Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri’ vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, yaz aylarında vatandaşları sinema ile buluşturuyor. ’Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri’ etkinliği kapsamında yetişkinlere ’’Çıngıraklı Top’’ filmi çocuklara ise en çok sevilen çizgi filmler sergileniyor. Türkiye’nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa’da vatandaşlar, akşamları parkta düzenlenen "Nostaljik Açık Hava Sinema Günleri" sayesinde güzel vakit geçiriyor. Fatih Sultan Mehmet Parkında nostaljik film makinesiyle yapılan gösterimler öncesi, vatandaşlara patlamış mısır, meyve suyu ve su ikramında bulunuluyor. Çocuklar burada sinema öncesi çizgi film izleme fırsatı da yakalıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:57
  1. sergi
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AFRAY’ın 1. Etap ödeneği tahsis edildi
    1. AFRAY’ın 1. Etap ödeneği tahsis edildi
    2. Okul onarımları devam ediyor
    3. Erdoğan'dan Hatay mesajı
    4. Eski eşini öldüren sanığa..
    5. Gürcistan ’Agile Spirit 2019’..
    6. Başkan Erdoğan ve Bigalılar’dan Bosna..
    7. Koca Seyit, hacı adaylarını mukaddes..
    8. Halk otobüsünde elle tacize 2 yıl 1 ay..
    9. Konyaspor, Erdon Daci’nin sözleşmesini..
    10. Alanya’da sokak ortasında silahlı..
    11. Yalçınbayır, AK Parti’den istifa etti
    12. 'Planlamamızda 3 oyuncu daha..
    13. Sakaryabaşı’nda dalgıçların çöp..
    14. Kurban bayramı kaç gün olacak? 9 gün..
    15. Kritik dakikalar! ABD'li heyet Ankara'da
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hatay’ın ana..
    17. Hamilelik çatlaklarından kurtulmak..
    18. Bekir Pakdemirli: Hayvanların 21..
    19. James Jeffrey, Ankara’da
    20. Oltuluların Kırdağ coşkusu
    21. Türkiye’deki mahkumların ağzını..
    22. Kuveyt ve Katar’lılar Bursa’da antika..
    23. Burun estetiğinde ‘Koruyucu..
    24. Türk Yıldızları’nın ve Solo Türk’ün..
    25. Telefonun zil sesinin geldiği yöne..
    26. TMSF, dev şirketi yeniden satışa çıkardı
    27. Plaj futbolu: Dünya Kupası Avrupa..
    28. Hava savunma sistemleri devrede!..
    29. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    30. Dünyanın en iri kemirgenine..
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..