Büyükşehir’in Çevreci Filosu COP31’de

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çevre dostu ulaşım yatırımları, uluslararası bir organizasyonda daha kendini gösteriyor. Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31), Büyükşehir Belediyesinin 20 elektrikli otobüsü katılımcıların ulaşımında aktif olarak görev yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen COP31, dünyanın dört bir yanından devlet temsilcilerini, bilim insanlarını, iklim uzmanlarını ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor. İklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması, sürdürülebilir kalkınma ve çevre dostu uygulamaların ele alındığı uluslararası zirvede, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çevreci ulaşım filosu da yerini aldı.

20 Elektrikli Otobüs Uluslararası Zirvede Hizmet Veriyor

Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım filosunda bulunan 20 elektrikli otobüs, COP31 kapsamında zirveye katılan delegasyonların ulaşımında kullanılıyor. Sıfır egzoz emisyonuyla hizmet veren elektrikli otobüsler, organizasyon boyunca katılımcıların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak. Böylece Kahramanmaraş'ın çevre dostu ulaşım araçları, uluslararası ölçekte gerçekleştirilen önemli bir iklim organizasyonunda aktif görev üstlenerek şehri temsil edecek.

Kahramanmaraş’ın Çevreci Ulaşım Vizyonu Uluslararası Platformda

Büyükşehir Belediyesinin elektrikli otobüslerinin COP31’de hizmet vermesi, şehirde sürdürülebilir ulaşım anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen yatırımların uluslararası bir organizasyona taşınması açısından da önem taşıyor. Fosil yakıt kullanımının ve ulaşım kaynaklı emisyonların azaltılmasına katkı sunan elektrikli toplu taşıma araçları, daha temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler hedefinin önemli unsurları arasında bulunuyor. Büyükşehir Belediyesinin 20 elektrikli otobüsünün COP31’de görev almasıyla birlikte şehrin çevre dostu ulaşım filosu, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir şehircilik konularının dünya gündeminde olduğu uluslararası zirvede de hizmet vermiş oluyor.

“COP31’de Dünya Liderlerini Çevreci Filomuzla Taşıyoruz”

Katıldığı COP31 zirvesinde açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş olarak çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve yenilikçi belediyecilik anlayışımız doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplu ulaşım filomuza kazandırdığımız elektrikli otobüslerimizin, dünyanın dört bir yanından katılımcıları buluşturan COP31 gibi önemli bir uluslararası organizasyonda hizmet vermesi bizler için ayrıca anlamlı. Bu önemli organizasyonda görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, Kahramanmaraş’ımızı çevreci ulaşım yatırımlarımızla uluslararası platformda temsil etmekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.