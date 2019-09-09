0553 313 94 23

Büyükşehir’den Yakutiye seferberliği

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye Belediyesi ile birlikte şehir merkezini adeta şantiyeye çevirdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:19
Büyükşehir’den Yakutiye seferberliği

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye Belediyesi ile birlikte şehir merkezini adeta şantiyeye çevirdi. Yakutiye Belediyesi ile birlikte yürütülen üstyapı çalışmalarını sahada inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehirdeki ulaşım ağlarının tamamına yepyeni bir çehre kazandırmakta kararlı olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye ilçesinde yürütülen asfalt, karo, bordür ve kaldırım gibi devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Beraberinde Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’la birlikte Gölbaşı, Batpazarı, Taşmağazalar, Emniyet Müdürlüğü üstü, Palandöken Devlet Hastanesi arkası ve Recep Akdağ Caddesi’ni gezen Başkan Sekmen, çalışmalarda gelinen son durumu gördü.


Başkan Sekmen, şehir merkezini teşkil eden Yakutiye’nin birçok noktasında yine Yakutiye Belediyesi ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, sezon sonuna kadar şehir merkezindeki birçok ulaşım ağının güncellenmiş ve yenilenmiş olarak hizmet verir hale geleceğini kaydetti. Asfalttan kaldırıma, bordürden karo dizilmesine varıncaya kadar çok yönlü olarak sürdürülen çalışmaların, şehir merkezine ilaç gibi geleceğini ifade ederek, “Şehir merkezimizde bakım ve onarıma ihtiyaç duyan bazı güzergâhlar vardı, şimdi onları baştan aşağı yeniliyoruz. Yaya kaldırımlarını elden geçiriyor, yanı sıra çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları da yapıyoruz. Yaptığımız planlama neticesinde sezon sonuna kadar şehir merkezindeki ulaşım ağlarımızın neredeyse tamamına yepyeni bir çehre kazandırmış olacağız” diye konuştu.


Öte yandan Başkan Sekmen’in Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’la birlikte gerçekleştirdiği saha gezisi, vatandaşların da dikkatinden kaçmadı. Gittikleri her mahalle ve caddede vatandaşlardan büyük ilgi gören Sekmen ve Uçar, çay sohbetlerine katılmayı da ihmal etmedi. Vatandaşlar, Büyükşehir ve merkez ilçe belediye ekiplerinin sahalarda sürekli çalışır halde olmalarından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederken, Başkan Sekmen ise, “Asıl memnuniyeti, kıymetli hemşehrilerimizin beklentilerine cevap veriyor olmakla bizler yaşıyoruz. İlk günkü heyecan ve şevkle kadim şehrimizi geliştirmeye, değiştirmeye ve dönüştürüp modern bir kent haline getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail mahkemesinden Filistinli şehit cenazelerine ilişkin "skandal" karar
    1. İsrail mahkemesinden Filistinli şehit..
    2. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta’ya..
    3. 5 katlı binada çıkan yangın paniğe..
    4. Başkan Aydıner, gönüllü minik zabıta..
    5. Silopi’de okul önlerinde güvenlik..
    6. Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan..
    7. Gaziantep’te FETÖ operasyonu: 12..
    8. Kayseri İldem esnaf TOKİ 2. Etap 709..
    9. Bakan Selçuk, HDP önünde eylem yapan..
    10. Afacan: "Zamana ihtiyacımız var"
    11. Çayırovalı sporcular madalyaya doymuyor
    12. Çavuşoğlu, KKTC Başbakanı Tatar ile..
    13. Kocaeli zabıtasından okul önlerine..
    14. Safranbolu’da bulunan aslan figürlü..
    15. Muş Valiliği’nden ‘dolandırıcılık’..
    16. Moldova'da gergin anlar! Şenol Güneş..
    17. Seçer: "Eğitimde fırsat eşitliği..
    18. Başkan Güder, çiftlerin özel günlerine..
    19. ESOGÜ Tıp Fakültesi 1. sınıf..
    20. 12 Dev Adam, Yeni Zelanda’ya 102-101..
    21. Obezite Okulu 4. dönem programı..
    22. "Evrensel Aşura Matem Merasimi"
    23. Adana’da suya yüzde 20 indirim geliyor
    24. Akademinin tercihi Ataol Behramoğlu..
    25. Başkan Turanlı’dan okul ziyaretleri
    26. Adıyaman Millet bahçesinin ihalesinin..
    27. 12 Dev Adam üzdü ama bileti kaptı!
    28. Bakan Selçuk'tan, oturma eylemi yapan..
    29. Köy okulu öğrencilerine kırtasiye..
    30. Zabıta ekipleri yemekte bir araya geldi
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!