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Büyükşehir’den üreticilere alternatif ürün ‘Sakız Ağacı’

Verimli toprakları, başat ürünleri Türkiye’nin tarım kentlerinden biri olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi alternatif ürünlerle üreticileri tanıştırmaya devam ediyor.

30 Temmuz 2019 Salı 16:13
Büyükşehir’den üreticilere alternatif ürün ‘Sakız Ağacı’

Verimli toprakları, başat ürünleri Türkiye’nin tarım kentlerinden biri olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi alternatif ürünlerle üreticileri tanıştırmaya devam ediyor. Trüf Mantarı, lavanta bahçeleri, koku vadisi projeleri ile ses getiren Muğla Büyükşehir Belediyesi üreticileri sakız ağacı ile tanıştırıyor. Pilot bölge olarak Fethiye Karakeçililer Mahallesi’nde 6 dönümlük Sakız Deneme Bahçesi arazisine 198 sakız ağacı dikimi yapıldı.


Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma projelerinden biri olan Sakız Deneme Bahçesi’nde hem bu konuda üretim yapmak isteyen üreticiler için eğitim alanı, hem de üretime başlamak isteyen üreticiler için fidan üretiminin yapılabildiği bir anaç fidanlığı bulunuyor. Halihazırda Menengiç sakızı üretimi yapılan Kayaköy ve Karakeçililer mahallelerini pilot bölge olarak seçen Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında 198 sakız ağacını toprakla buluşturdu.


Sakız Ağacı’nın 5-6 yaşından itibaren sakız vermeye başlayacağını söyleyen Büyükşehir yetkilileri bu ağaçların tam verimine 12-15 yaşlarında ulaşacağını belirterek tam verimde bir ağacın yaklaşık 320 gr sakız verdiğini söylediler. Sakız ağacının 100 yaşına kadar yaşayabildiğini söyleyen Büyükşehir yetkilileri köklerinin 20-25 metre derinliğe inebildiği için kuraklığa çok dayanıklı bir ağaç türü olduğunu söylediler. Dünya’da en yoğun şekilde Yunanistan’ın Sakız Adası’nda üretimi yapılan sakızın ülkemizde sadece İzmir’e bağlı Çeşme-Karaburun ilçeleri arasındaki bölgede mevcut olan 200-300 ağaç ile amatör olarak yapıldığını söyleyen yetkililer Yunanistan’ın Sakız Adası’nda yıllık üretim miktarının 100-110 ton civarında iken ülkemizde ise sadece 5-10 kg’lık bir üretimin olduğunu belirttiler. Ayrıca tıpta ve gıda sektöründe kullanılan sakızın kalitesine bağlı olarak değişmekle birlikte kg satış fiyatının 120-180 Euro civarında olduğunu söyleyen yetkililer Yunanistan’da sakız üretiminin yıllık getirisi 12 milyon dolar civarında seyrettiğini belirttiler.


Turizmde, tarımda, madencilikte, kültür ve sanatta ülkemizin en önemli kentlerinden birinin Muğla olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün özellikle tarımsal gelişmenin üreten, gelişen bir topluma dönüşmekte başat sektör olduğunu belirtti.


Başkan Gürün; “Üreten, ürettiğinin karşılığını alan ve bunu milli ekonomiye yansıtan toplumlar gelişmiş toplumlardır. Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün de dediği gibi “Milli ekonominin temeli tarımdır”. Bu anlayışla Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak verimli topraklara sahip Muğla’mızda tarıma ayrı bir önem veriyoruz. Tarım laboratuvarı, alım garantili çiçek üretimi, yerel tohum merkezi, meyve sebze kurutma tesisi, yem ve fidan desteği, koku vadisi projesi, trüf mantarı gibi birçok yenilikçi hizmet ve projemizden sonra üreticilerimizi şimdi de alternatif ürün olarak sakız ağacı ile tanıştırıyoruz. Sakız yetiştiriciliği için uygun iklim ve coğrafi özelliklere sağlık Muğla’mızda dileyen üreticilerimize sakız ağacı fidanı ve eğitimi vereceğiz. Ayrıca üreticilerimiz deneme bahçemizde 2017’de dikilen sakız ağaçlarının verimini de yakından takip edebilecekler. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin yanında olmaya, üreten köylüyü tekrar milletin efendisi yapmaya kararlıyız” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:13
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