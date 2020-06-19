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Aktüel

Büyükşehir’den ücretsiz maske ve seccade

Cuma namazı öncesinde vatandaşlara ücretsiz maske ve tek kullanımlık seccade dağıtımına devam ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:29:01 -
Büyükşehir’den ücretsiz maske ve seccade

Cuma namazı öncesinde vatandaşlara ücretsiz maske ve tek kullanımlık seccade dağıtımına devam ediliyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, pandemi ile birlikte sosyal mesafe kurallarına göre kılınmaya başlanan Cuma Namazı için her hafta ücretsiz maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıyor. Bu hafta da namazlarını eda etmek için camilere ve belirlenen açık mekanlara gelen vatandaşlara maske ve seccade dağıtıldı. Salgın önlemi kapsamında namaz kılınan meydan, okul bahçesi ve camilerin önüne dezenfektan yerleştirildi. Korona virüs salgının bitimine kadar ücretsiz olarak dağıtılan maske, tek kullanımlık seccade ve diğer hizmetler aksatılmadan vatandaşın hizmetine sunulacak.

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