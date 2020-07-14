Büyükşehir’den trafik sorununa neşter

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Gürkan, şöyle konuştu: “Anayurt Bulvarı 15 kilometrelik bir aksı, güzergahı kapsıyor. Arkadaşlarımız burada, bulvarın Sanayi üzerinden Sivas Yoluna ve Ankara Asfaltına bağlanması noktasında çalışmaları sürdürüyorlar. Burada 50 metrelik genişlikte kavşak düzenleme çalışmamız var. Bu kapsamda duvar çalışmaları yapılıyor, inşallah burası kısa sürede tamamlanacak.”

İstasyon Kavşağından giren sürücülerin Ankara asfaltına ve Sivas yoluna bağlanması ile ilgili hiçbir problem olmadan kısa bir sürede ulaşımını sağlama imkanına kavuştuklarını belirten Başkan Gürkan, şu açıklamayı yaptı:

“Anayurt Bulvarının açılması ile birlikte mevcut tek aks olan doğu-batı yani şehirlerarası yolumuzun trafiği yüzde 35 oranında azalmıştır. Yani trafik rahatlamıştır. Güney anlamındaki alternatif yol çalışmamızı da başlatıyoruz. İnşallah o da yüzde 10’luk rahatlama getirtecek. Akabinde önümüzdeki yıl kuzey kuşak yolu ile yapılacak çalışmalarda yüzde 15 civarında oradan bir rahatlık gelecek. Ve kuzey çevreyolundan da yüzde 15 geldiği zaman Malatya’da trafik sorunu kalmayacak. Yani Malatya’nın birinci sorunu olan ulaşım ve trafik inşallah 2022 yılının sonunda en alt seviyeye inecek diye ifade etmek istiyorum.”

Malatya’ya gençlik ve spor yatırımları kazandırılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Malatya’da Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol Törenine katıldı. Törende Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda Bakan Kasapoğlu’na “Fahri Hemşehrilik Beratı” takdim edildi.

Beydağı Tabiat Parkı’nda düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Dr. M. Muharrem Kasapoğlu, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Hakan Kahtalı; Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, İlçe Belediye Başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

Kurban kesimiyle başlayan törende konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bugün Malatyamız için önemli bir gün. Malatya’nın hemşehrisi Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu beyefendi ilimizi şereflendirmişlerdir. Tabii Sayın Bakanımız Malatyamıza gelmekle kalmayıp; ilimize çantası, kolu dolu olarak gelmiştir” dedi.

Malatya’nın 70 yıllık spor yatırımlarının planlandığını belirten Başkan Gürkan, şöyle konuştu: “Sayın Bakanımız, Ankara’da Malatyamızın 50 yılını, önümüzdeki vizyon anlamında 70 yılını kapsayan ihtiyaçlar hiyerarşisi içerisinde sportif ve sporun altyapısı anlamındaki yatırımlarla Malatyamızı şereflendirdi. Ben kendilerine bu jestlerinden dolayı hemşehrilerimin adına şükranlarımızı sunuyorum.

İçerisinde bulunduğumuz Beydağı Tabiat Parkı 3 bin 300 dönümlük bir alandır. Daha evvel de Tarım ve Orman Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde birinci etabı yaptık ve bu yıl da ikinci etabı yapacağız. Eş paydaş olarak Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı birlikte bu çalışmayı yürütmekteyiz.

İnşallah bundan sonraki süreçte de mevcut yürüttüğümüz çalışmanın yanı sıra Malatya’ya, bölgemize ve ülkemize hitap edecek şekilde burada bir gençlik kampı organizasyonu gerçekleştirilecek. Şehir genelinde Malatya tarihinin sportif anlamda en büyük yatırımları yapılacak.”

Dev yatırım

Malatya Büyükşehir Belediyesi araç filosuna güçlendirdi. Araç tanıtım programına, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İlçe Belediye Başkanları, Kaymakamlar, Büyükşehir Şirket Müdürleri, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar, vakıf dernek ve o da Başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Malatya Büyükşehir belediyesi bünyesine kattığı 106 hizmet aracından 88’ini teslim aldı. İlk etapta teslim alınan 47 araçlık grubun tanıtımına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da telekonferans yöntemiyle katıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi yaptığı hizmet ve yatırımların kalitesini artırmak, saha çalışmalarını daha hızlı yapabilmek için araç ve makine parkını güçlendirmeye devam ediyor.

Toplamda 106 iş makinası ve araç alan Büyükşehir Belediyesi, araçları etap etap teslim alıyor. Birinci etapta 47 iş makinası ve aracı filosuna katan Büyükşehir, ikinci etap teslimatı olan 41 iş makinası ve aracı da bünyesine kattı. Toplam 88 olan araç ve iş makineleri Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ bünyesinde kullanıma sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesinin bünyesine kattığı iş makinaları ve araçlarla sahada daha verimli çalışacağını söyledi. Üçüncü etabı Temmuz ayı içerisinde teslim alacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “Son etabımızın büyük bölümü toplu taşıma araçlarımızdan oluşuyor. 88 aracımızı teslim aldık. Bu araçlarımızın hepsi sahada çalışmaya başladı. Hizmete koşar adım gideceğiz. Bu güçlendirmeyle makine parkımızın yüzde 50’sini yeniledik. İş verimliliğini artırdık. Hizmetin altyapısını oluştururken, yatırımları da artırdık. Lisanslı Depoculuk, Millet Bahçesi, Yeni Fuar Merkezi, Ekmek Fabrikası gibi yatırımları Malatya’ya kazandırıyoruz. Güney-Kuzey Kuşak Yollarıyla Malatya’nın trafiğini rahatlatacağız. Devlet yatırımlarımız olan Battalgazi Devlet Hastanesi, yeni Çevre Yolu ve Adliye Sarayı gibi yatırımları yakından takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Büyükşehir’in desteğiyle lavanta üretimi

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Arguvan’da lavanta üretimi gerçekleştirildi. Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’la birlikte lavanta hasat çalışmalarını yerinde inceleyerek hasat yaptı. Büyükşehir Belediyesi ve Arguvan Belediyesi işbirliğiyle ekimi yapılan lavanta bitkisinde hasat zamanı geldi. Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın inceleme gezisinde bir konuşma yapan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, lavanta hakkında bilgiler verdi ve İl protokolünü ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ekonomik değeri çok yüksek

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün de katkılarıyla güzel bir lavanta bahçesinin ortaya çıktığını kaydederek, “Hem ilaç hem de kozmetik sanayinde değer ifade eden lavantanın burada yetiştirilmesinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Vali Aydın Baruş, lavantanın bilinçli olarak tarımı yapıldığında ciddi ekonomik getirisi sağlayan bir bitki olduğunu kaydederek, “Biz burada ki çiftçilerimizin lavanta yetiştiriciliğine ilgi göstermesini istiyoruz. Arıcılık için de lavanta çiçeği çok önemli. Umarım, burada ki lavanta tarla sayısı artar ve çiftçimize önemli bir gelir sağlanmış olur” diye konuştu.