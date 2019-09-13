Büyükşehir’den Manavgat kırsalına asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki yolları konforlu hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, mevcut durumu kötü olan Manavgat ilçesi Çaltepe ve Ballıbucak mahalleleri grup yolu asfaltlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı alt yapı ekipleri daha önce Çaltepe ve Ballıbucak mahalleleri grup yolunda genişletme, büz, şarampol ve asfalt hazırlık çalışmaları yapmıştı. Asfalt ekipleri hazırlığı tamamlanan Çaltepe ve Ballıbucak mahalleleri grup yolunu sathi asfaltla kaplıyor. Ekipler, 10 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Çaltepe Mahalle Muhtarı Erdinç Barca asfalt çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Daha önce yolumuz çok bozuktu. Asfalt çalışmasının ardından daha konforlu ve güzel bir yolumuz olacak" ifadelerinde bulundu.