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Büyükşehir’den ihale

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından İldem’de yapılacak yaya yolları ve çevre düzenlemesi için dokuz firmanın katılımıyla ihale yapıldı.

19 Temmuz 2019 Cuma 12:30
Büyükşehir’den ihale

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından İldem’de yapılacak yaya yolları ve çevre düzenlemesi için dokuz firmanın katılımıyla ihale yapıldı.


Büyükşehir Belediyesi, İldem D 2357. Cadde’de çevre düzenlemeleri ve yaya yolları yapımı işi için ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 884 bin TL olarak belirlenen ihaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle oldu:



Birliktaş İnşaat: 533 bin 600 TL


Üç Murat İnşaat: 568 bin 500 TL


Can-Er İnşaat: 582 bin 225 TL


Unipar İnşaat: 589 bin 350 TL


Özyurt A.Ş.: 601 bin 950 TL


Cenikler İnşaat: 631 bin 850 TL


Özer Yapı-ABC Yapı İş Ortaklığı: 640 bin TL


Adnan Söğütlü: 664 bin 750 TL


Gökışığı İnşaat: 777 bin TL


İhale, tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçlanacak.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 12:30
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