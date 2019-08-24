Büyükşehirden Fethiye’ye 93 Kilometrelik Kanalizasyon Hattı

Muğla Büyükşehir Belediyesi büyük alt yapı sorunlarının bulunduğu Fethiye İlçesi Hisarönü-Ovacık bölgelerine yeni kanalizasyon hattı yapıyor. 1 Ekim’de yapılacak olan ihale ile bölgede kanalizasyon hatlarını yapacak olan yüklenici firmanın belirlenmesinin ardından çalışmalar başlayacak.

93 Kilometre Kanalizasyon Hattı

Dünya Bankasından alınan kredi ve öz kaynaklar ile birlikte İl genelinde 2019-2024 yılları arasında büyük alt yapı yatırımlarını hayata geçirecek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi bu projelerin en önemlilerinden biri olan Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattı ihalesine çıktı. Bölgeye 93 kilometrelik kanalizasyon hat yapımı planlanırken bunun yanı sıra 16 km Parsel bağlantı hattı, 4,5 km terfi hattı, 3 adet terfi merkezi yapılacak.

2 Yılda Tamamlanması Planlanıyor

1 Ekim tarihinde yapılacak olan ihalenin ardından ihaleyi alan yüklenici firmanın projeyi hayata geçirmesi için yer teslimi yapılacak ve yer tesliminin ardından bölge 2 yıl içerisinde kanalizasyon hattına kavuşacak. Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hatlarının yapımı devam ederken Fethiye atıksu arıtma tesisinde de kapasite artırımı yapılacak. Böylelikle Hisarönü-Ovacık Mahallelerine yapılan kanalizasyon hattı Fethiye atıksu arıtma tesisine bağlanarak bölgedeki arıtma problemi tamamen ortadan kalkacak.