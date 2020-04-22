Büyükşehirden çocuklara armağan

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 500 öğrenciye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı armağanı verdi.

Hediye paketleriyle birlikte çocuklara Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın mektubu da teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla 23 Nisan coşkusu evlere taşındı. Çalışma kapsamında Büyükşehir Belediyesinin Malatya genelindeki semt konakları ve eğitim merkezlerine kayıtlı yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye hediye verildi. Tek tek öğrencilerin evlerine ziyaret yapılarak teslim edilen hediye paketinde; bayrak, deneme sınavı, maske ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın mektubu yer aldı.

Başkan Gürkan, “İstikbalimizin ve ikbalimizin yegane teminatı sevgili çocuklar!” hitabıyla başladığı mektubunda, “Sizleri en kalbi sevgilerimle selamlıyorum. Sizler ki aziz milletimizin göz nuru, umut ışığısınız... Varlığınız aziz milletimizin ve büyük devletimizin ilham kaynağı oldukça başımız asla eğilmeyecek ve sırtımız asla yere gelmeyecektir! Milli egemenliğimizin yüzüncü yılına girerken devraldığımız emanetin ‘sizlerin’ kudretli omuzlarında ebediyete taşınacağına olan inancımız tamdır” ifadelerine yer verdi.

23 Nisan’ın 100’ncü yılı kutlu olsun

Tarih boyunca nice badirelerden geçen milletimizin yüce gönlü ve birlikte var olma şuurunun tüm zorlukların üstesinden gelmemizi sağladığına işaret eden Başkan Gürkan, mektubunda şöyle devam etti:

“Zafere giden yolun milletçe tek yürek olmaktan geçtiğini bilmek zorundayız. Ne diyor Milli Şairimiz, koca yürekli Akif’imiz: Girmedikçe tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Bizi biz yapan ve bizi milletçe ebediyete taşıyacak inanç /ruh budur! Kendi kaderimizi kendimizin tayin ettiği 23 Nisan 1920 tarihinin yüzüncü yılını tek yürek kutlamanın heyecanını ve bahtiyarlığını yaşamaktayız! Kutlu olsun!”

Başkan Gürkan, koro navirüs salgınına da değinerek, “İçinden geçtiğimiz ve küresel bir salgına dönüşen korona virüs hastalığından öncelikle siz kıymetli çocuklarımızın ve tüm milletimizin tez zamanda selamete ve afiyete kavuşmasını Allah’tan niyaz ediyorum” temennisinde bulundu.

Hediye paketlerini alan çocuklar da memnuniyetlerini dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

Öğrenciler, ayrıca sosyal medyadan da paylaşımlar yaparak Başkan Gürkan’a teşekkürlerini ifade ettiler.