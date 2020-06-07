  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi açık havada sinema gösterimleri ile yaz akşamlarında vatandaşların sosyal yaşantısına katkı sunacak Arabalı Sinema etkinliği gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 16:48:04 -
Büyükşehirden arabalı sinema keyfi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi açık havada sinema gösterimleri ile yaz akşamlarında vatandaşların sosyal yaşantısına katkı sunacak Arabalı Sinema etkinliği gerçekleştirecek.


Yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği 2005 yapımı olan ve başrollerinde Çetin Tekindor, Fikret Kuşkan ve Tuba Büyüküstün gibi isimlerin yer aldığı Babam ve Oğlum filmi ekranlara yansıyacak. 10 Haziran Çarşamba günü saat 21.00’da Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlik öncesinde de Büyükşehir Belediyesi tarafından gösterimin yapılacağı alanda gerekli tedbirler alınacak ve araçlardan inilmesine müsaade edilmeyecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada film etkinliklerine tüm vatandaşlar davet edilerek, gerekli tedbirlere uyulması noktasında da hassasiyet çağrısında bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı