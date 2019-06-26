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Büyükşehir’den Akdeniz meyve sineği ile mücadele

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarım üreticisine verdiği desteği farklı alanlarda sürdürmeye devam ediyor.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:15
Büyükşehir’den Akdeniz meyve sineği ile mücadele

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarım üreticisine verdiği desteği farklı alanlarda sürdürmeye devam ediyor. Mera ıslahı, tohum ve fide desteği, yerel tohum merkezi gibi farklı birçok alanda üreticiye destek veren büyükşehir belediyesi bunun yanı sıra üretimin düşmemesi için haşerelerle de mücadeleyi sürdürüyor. Bu kapsamda özellikle meyvelere büyük zararlar veren ve üretimin düşmesine neden olan “Akdeniz Meyve Sineği” (Ceratisis capitata)ile mücadele çalışmaları hız kazandı. Verdiği zarar ile narenciye meyvelerinin ağaçtan dökülmesine ve hasat edilen ürünlerin pazarlanamaz hale gelmesine neden olan bu zararlı böceğin Muğla tarımsal üretimine verdiği zararı en aza indirmek için Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında bir mücadele programı başlatılmıştı.


Bodrum ve Köyceğiz’de Büyük Başarı Elde Edildi


Bodrum ve Köyceğiz’deki narenciye üreticilerine büyük zararlar veren Akdeniz Meyve Sineği için İlk yıl Bodrum’da tarımı yapılan ve yörenin önemli bir ürünü olan Bodrum Mandalinası üzerinde başlatılan mücadele programı 2018 yılında genişletilerek Köyceğiz ilçesinde de uygulanmaya başlanmıştır. Tamamen ilaçsız bir şekilde yapılan mücadele çalışmalarında önemli sonuçlar elde edilmiştir. İlk yıl yapılan populasyon tespit çalışmalarına ikinci yıl feromon tuzakları kullanılarak devam edilmiştir. Bu yıl da besin tuzakları ile sürdürülen mücadele çalışmaları önemli ölçüde amacına ulaşmış ve Büyükşehir Belediyemizce üreticilerimize dağıtımı yapılan bu tuzaklar sayesinde iki ilçemizdeki Akdeniz Meyve Sineği yoğunluğu büyük ölçüde azaltılmıştır.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:15
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