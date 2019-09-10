Büyükşehir’den 5 bin kişiye aşure ikramı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Lalapaşa Camii yanında kurulan stanttaki aşure dağıtımına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Rasim Fırat, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği aşure dağıtım programında Başkan Sekmen, Muharrem ayı ve Aşure gününün önemine değindi. İslam âlemi için hem Allah’ın lütuf ve ihsanlarını ve hem de Kerbela olayıyla derin bir matemi ifade eden Muharrem ayı, Erzurum’da Büyükşehir Belediyesi ile çok özel bir paylaşıma sahne oldu. Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi’nde kurduğu stantla 5 bin kişiye aşure ikramında bulundu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği programda konuşan Başkan Sekmen, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu, Muharrem ayının önemini anlattı.

Muharrem ayının, İslam âlemi için ortak bir hüzün ve matem mevsimi olduğu kadar, bir adalet, hikmet, hak ve hakikat sofrası olduğunu kaydeden Başkan Sekmen, “Fazilet ve bereket ayı Muharrem ayı, İslam tarihi açısından da son derece önemlidir. Zira bu ayda; Hz. Âdem’in Cennet’ten yeryüzüne indirilmesi, Hz. Nuh’un ve inananların tufandan, Hz. Musa ve ona iman edenlerin de Firavun’un zulmünden kurtarılması gibi insanlık adına dönüm noktası sayılacak bazı olaylar vuku bulmuş ve bazı peygamberlere büyük lütuflarda bulunulmuştur” dedi.

Başkan Sekmen, Muharrem ayının Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hicreti esas alınarak hicri yılbaşı kabul edilen ay olduğunun altını çizerek, “Muharrem ayı aşure ayıdır. Muharrem ayı bizlere, ciğerlerimizi dağlayan Kerbela’yı hatırlatan aydır. Kerbela; Resulümüz’ün, ‘Cennet gençlerinin efendileri’ sözüyle taltif ettiği, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın iki ciğerparesinden biri Hz. Hüseyin efendimizin ve yetmişten fazla müminin şehit edildiği yerdir. Asırlardır yüreklerimizi sızlatan, bağırlarımızı yakan bu elim hadise, Efendimiz’i ve O’nun Ehl-i Beyti’ni seven başta milletimiz olmak üzere bütün müminleri, derinden yaralamış, kalpleri incitmiştir. Kültürü, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun bütün Müslümanları derin acılara sevk etmiştir” diye konuştu.

Öte yandan Müslümanların birlik ve beraberliğe, kardeşliğe ve dayanışmaya belki de en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiğini vurgulayan Başkan Sekmen, Muharrem ayına has aşure geleneğine dikkati çekerek, “Aşure aşı bile aslında bir araya gelmeyi, karışmayı ve kaynaşmayı hem de en güzel biçimiyle anlatıyor. Çünkü birlikte ve beraberlikte tat vardır, lezzet vardır. Bize ne fayda varsa, kardeşlikte ve dayanışmak vardır. Allah beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin, hepimizi Muharrem ayının feyzi ve bereketinden istifade edenlerden kılsın” niyazında bulundu.