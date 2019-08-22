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Büyükşehirden 167 kilometre yeni yol

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, il genelinde başlatılan yol yapım çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Haziran ayı sonundan bu yana 167 kilometrelik yol yapımı tamamlandı" dedi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:50
Büyükşehirden 167 kilometre yeni yol

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, il genelinde başlatılan yol yapım çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, "Haziran ayı sonundan bu yana 167 kilometrelik yol yapımı tamamlandı" dedi.


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in ilçelerde gerçekleştirdiği ’Muhtarlarla İstişare ve Değerlendirme Toplantıları’yla birlikte hız kazanan yol yapım çalışmaları sürüyor. Başkan Demir, "Haziran ayının son günlerinde başlattığımız çalışmalar sonucunda bugüne kadar toplamda 167 kilometrelik yeni yol yapımı tamamlandı" açıklamasında bulundu.


Başkan Mustafa Demir’in ilçe toplantılarında sık sık yol, içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerine ağırlık vereceklerini vurgularken harekete geçen Fen İşleri Daire Başkanlığı, il genelinde yol yapım çalışmalarına başladı. Özellikle kırsal kesimlerde muhtarların ve vatandaşların ’sıcak asfalt ve sathi kaplama yol’ gibi talepleri üzerine başlatılan çalışmalar, ilçe belediyelerinin imkanlarıyla birleştirilerek devam ediyor.



“83 kilometrelik yeni beton yol”


Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Haziran ayı sonlarından itibaren adeta yol yapım seferberliği başlattık. Ekiplerimizin hummalı çalışmaları sonrasında bugüne kadar 83 kilometrelik beton yol yapımı gerçekleştirildi. Bu süre içerisinde 30 kilometrelik 1’inci kat ve 50 kilometrelik 2’nci kat sathi kaplama yapıldı. Ekiplerimiz ayrıca 5 kilometrelik Bitümlü Sıcak Kaplama (BSK) yol yapımını tamamladı. Çalışmalarımız, talep ve istekler doğrultusunda belirlenen bölgelerde tüm il genelinde devam etmektedir" diye konuştu.



“Hizmet götürülmeyen mahalle kalmayacak”


Samsunluların ’hizmetin en iyisini’ hak ettiğini belirten Mustafa Demir, şunları söyledi:


"Bu hizmeti sunabilmek için kolları sıvadık. İlçelerde yaptığımız değerlendirme toplantıları hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi yönünde bize yol gösterici oldu. İl genelinde talep edilen hizmetin götürülmeyeceği mahalle kalmayacak. Yenilenmemiş yahut bakımı yapılmamış yol kalmayana kadar bu çalışmalarımız sürecek. Daha önce de defalarca vurguladığım gibi hizmet süremizin sonunda mahallelerimizde çözülmemiş sorun, tamamlanmamış hizmet kalmayacak. ’Örnek Belediyecilik’ hedefimizden şaşmayacağız.”

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:50
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