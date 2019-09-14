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Büyükşehirde Sağlık Turizmi değerlendirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da şehrin ekonomik olarak gelişmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

14 Eylül 2019 Cumartesi 16:05
Büyükşehirde Sağlık Turizmi değerlendirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da şehrin ekonomik olarak gelişmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sağlım turizminin geliştirilmesine yönelik Sağlık Turizmi Çalıştayı ile başlayan çalışmalar kapsamında ikinci bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.


Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, Şehir Hastanesi Başhekimi İlhami Çelik ve konuşmacı olarak da Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu katıldı. Toplantı da ilk olarak konuşan Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp, Kayseri Sağlık Turizmi’yle alakalı olarak hazırlanan internet sitesinin tanıtımını yaptı.


Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp’in konuşmasının ardından Prof. Dr. Dilaver Tengilimoğlu, “Türkiye ve Dünya’da Sağlık Turizmi” konulu bir sunum yaptı. Tengilimoğlu, Turizmin hizmet sektörü içerisinde Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıdan bahsetti. Tengilimoğlu Sağlık Turizmi’nin ülkede son 10 yılda önem kazandığını belirtti. Sağlık Turizminin ülkelerin gelişmişlik seviyesiyle de doğru orantılı olduğunu ifade eden Tengilimoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:


“Geçmiş yıllarda Sağlık Turizmi ile ilgili daha çok gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere hasta giderdi. Şimdi Amerika’ya, İsviçre’ye, Almanya’ya diğer ülkelere bizim bürokratlarımıza, politikacılarımızdan rahmetli Turgut Özal gitmiş ameliyat olmuştu. Geçmiş Maliye Bakanlarından Unakıtan’da gitti ameliyat oldu. Demek ki geçmiş yıllarda çeşitli teknolojik imkân yetersizlikleri uzman kişilerin bulunmaması hastane alt yapısının yetersiz olması gibi nedenlerden dolayı gelişmekte olan ülkelerden çok sayıda hasta gelişmiş ülkelere gidiyordu.’’


Önceki dönemlere göre tersine doğru bir hareketin başladığını ifade eden Tengilimoğlu, ‘’Gelişmekte olan ülkelerde de gerek nitelikli iş gücü, gerek uzman hekim, Avrupa’da Amerika’da yetişmiş iş gücünün bu ülkelerde çoğalmasıyla birlikte, maliyetlerin de düşük olmasından dolayı ayrıca kalitesinin artması, Uluslararası standartlarda hizmet sunan hastane sayısının artması, Uluslararası kuruluşlarca belgelendirilmiş akredite olmuş kurum sayısının artması nedeniyle artık gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru da bir hasta hareketliliği başladı” dedi.


Hasta hareketliliğinin artmasında birçok faktörün etkisinin olduğunu vurgulayan Tengilimoğlu, şöyle devam etti:


“Ulaşım imkânlarının artması, ekonomik olarak insanların gelir düzeylerinin artması, gizlilik isteği gibi bir sürü nedenlerden dolayı ülkeler arasındaki bu hareketlilik giderek arttı. Bu pastadan bizim de yeterince pay alabilmemiz için tüm kuruluşların Turizm Bakanlığından başlayarak Sağlık Bakanlığının, STK’lar, Üniversiteler ve diğer kurumlar, Belediyeler, İç İşleri ve Dış İşleri Bakanlıkları yani bir çok bakanlığın entegre olması ve bu işe odaklanması lazım ki biz bu pastadan istediğimiz payı alabilelim. Çünkü ülkede olumsuz bir olay varsa hasta gelmez. Bunlar terör olayları, enfeksiyon riski, güvenlik sebepleri diyebiliriz.’’

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 16:05
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