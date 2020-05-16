Büyükşehir zabıtasından AVM ve berberlere denetim

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri il genelinde faaliyetlerini sürdüren AVM, kuaför, berber ve güzellik salonlarını hijyen ve sosyal mesafe önlemleri başta olmak üzere yayımlanan genelgeler doğrultusunda denetledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan AVM, Kuaför, Berber ve Güzellik Salonlarının yeniden faaliyete başlamasıyla birlikte denetimlerini arttırdı.

Yayımlanan genelgeler doğrultusunda il genelinde denetimlerini sıkılaştıran Zabıta ekipleri, AVM, Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında çalışmaların maske kullanımı, dezenfekte, hijyen ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere bir takım denetimler gerçekleştirdi. Ayrıca Zabıta ekipleri tarafından denetimlerde berber, kuaför ve güzellik salonlarının sağlık koşullarına uygunluğunu, mesleki iş yeri hijyen ve temizliği, düzeni, sterilizasyon kurallarına uygunluğu, müşterilere karşı tutum ve davranışları kontrol edildi.